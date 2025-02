Proaspăt reîntors din Emiratele Arabe, Cătălin Botezatu a mărturisit în exclusivitate pentru Libertatea că nu a avut nicio clipă de relaxare, căci a trebuit să organizeze aceste trei show-uri. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât la prezentările de modă erau așteptați oameni influenți. „Fița nu mai este să fii bronzat. Chiar dacă mergi la Dubai nu trebuie să fii bronzat. Tragi a țărănie. La Dubai te duci pentru restaurante, pentru distracție, pentru shopping, pentru bucuria de a trăi într-un high level. Bronzul ți-l faci la Maldive, la Egipt. Bronzul se vede frumos pe zăpadă dacă ești la Courchevel sau Aspen. Când o să merg la Courchevel sau Aspen, sigur o să fiu bronzat”, ne-a declarat designerul cu umorul caracteristic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Pe lângă miliardarii lumii, printre participanți s-au numărat și români, fie vechi prieteni ai designerului, fie oameni care și-au dorit să-l cunoască personal și să își prezinte admirația față de colecțiile lui. „Este onorant că vin foarte mulți români, vin oameni realizați. Spre exemplu, la Dubai am văzut foarte multe femei și bărbați realizați, cu afaceri de milioane. Am avut și șeici, și prințese, am avut o prințesă rusoaică. Apoi, foarte mulți oameni de afaceri. Cel mai onorant a fost la cea de-a treia prezentare pentru că am făcut trei prezentări acum la Dubai, un privat show pentru miliardarii lumii, cei mai bogați oameni din lume, care au venit și au expus mașini care porneau de la 3.900.000 de dolari, până la 13.900.000 de dolari. Am avut șansa să pozăm, să facem shooting foto și să prezentăm în fața acestor oameni și m-am bucurat foarte tare că am regăsit acolo prieteni, niște miliardari din Monaco și câțiva miliardari și din Dubai”, a mai povestit creatorul de modă.

Recomandări Trump a dat ultimatum Europei: trei săptămâni să accepte capitularea Ucrainei în fața Rusiei, sau America își retrage trupele din Europa de Est

Cătălin Botezatu și-a sacrificat sănătatea pentru marea lui pasiune

Dacă din exterior pare că Bote duce o viață relaxantă, plină de distracție și de beneficii, lucrurile sunt mai profunde decât atât. Este adevărat că în clipa de față se bucură de roadele muncii sale, însă sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului și pe care în continuare le face echilibrează balanța.

„În timp ce lumea stă la soare, eu nu am avut măcar un minut să stau. Deși unul dintre hotelurile în care am avut prezentare are cea mai frumoasă piscină din lume, unde poți să stai ziua la soare, iar seara să admiri cea mai frumoasă priveliște. Deci prețul este foarte mare. Prețul înseamnă muncă multă, nervi, stres, mai ales când sunt peste hotare, când evenimentele capătă o amploare de 10 ori mai mare. Eu mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, dar am înțeles că, punându-le într-o balanță, talerul a înclinat către profesie și am acceptat acest lucru”, a mai spus Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Pregătește show-uri și pentru publicul din România

Nu se plânge, ba chiar declară că această agitație a devenit ca un mod de viață și că nu concepe să trăiască după alt ritm. Dovadă că, după show-urile din Dubai, pleacă la Paris, apoi, imediat după, aterizează la Cluj, unde va organiza alte spectacole exclusiviste. „După Paris am niște evenimente uriașe în România pentru că nu ratez România. De la Paris zbor direct la Cluj, unde peste 1000 de femei vor fi prezente la cel mai tare show oferit femeilor, cu cei mai frumoși bărbați. E un show de lenjerie și costume de baie, care te duce cu gândul la elfi și Crăiasa Zăpezilor, la Narnia. Va fi foarte tare, deci nu uitați pe 8 martie să veniți la Cluj. Iar apoi, pe 9 martie, primul Men Fashion Week din România, deci Săptămâna Modei pentru bărbați, la Muzeul de Artă tot din Cluj”, a concis creatorul de modă.

Video: Ada Cheroiu

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Ramona Olaru se mărită? „Așa se zice?”/VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News