Simona Sensual susține că prezentatorul Cătălin Măruță și invitații lui ar fi ironizat-o în direct la TV și, astfel, imaginea i-a fost prejudiciată. Ediția emisiunii „La Măruță” la care aceasta face referire este cea din 16 noiembrie, la rubrica „Sosurile picante”.

Atunci, Cornel Palade a fost provocat să spună care sunt vedetele despre care crede că nu au ce căuta pe micul ecran, iar acesta a nominalizat-o pe Simona Sensual. Ulterior, invitații au început să facă glume pe seama Simonei, iar aceasta spune că moderatorul i-a luat apărarea doar de formă, transmite wowbiz.ro.

„Invitații au comentat, iar el a instigat, în loc să medieze”

„Nu mai accept nicio jignire. Prea multe calomnii. Am făcut sesizare la CNA, să se ia măsuri cu Măruță. Acum 10 ani am vrut să-l dau în judecată, dar era o problemă cu adresa de domiciliu a lui, nu a putut să facă avocatul toate demersurile, și până la urmă am renunțat eu. Îmi pare rău că n-am făcut-o atunci.

Eu consider că în emisiunea la care au fost invitați Romică Țociu și Cornel Palade mi s-au adus prejudicii de imagine. Atât mie, cât și firmei pe care o dețin, dar și galeriei de artă a bunicii mele. S-a întâmplat în emisiune, în direct. Invitații au comentat, iar el a instigat, în loc să medieze. Sper ca CNA să ia măsuri. Măruță exagerează mult pentru rating. Adică nu doar că a vorbit urât despre munca unor oameni, dar au mai fost acolo și tot felul de conotații, iar el nu a intervenit cum ar face un moderator echilibrat”, a dezvăluit Simona Sensual pentru WOWBIZ.

Simona Sensual spune că acest conflict dintre ea și Cătălin Măruță e unul mai vechi. Recent, ea a intrat în direct în emisiunea lui de la Pro TV și a povestit cu ce se ocupă, că acum pictează, dar și despre un moment neașteptat, de acum câțiva ani, când ea i-a dat acestuia cu microfonul în cap.

„Am intrat prin Skype la o emisiune recentă și am reușit să-l enervez pentru că i-am adus aminte de momentul când ne-am bătut în emisiune, acum 12 ani. Mă ataca pentru că nu cântam bine melodiile compuse de 3 Sud Est. Și atunci m-am enervat și i-am dat cu microfonul în cap.

I-am adus aminte de momentul ăla și s-a văzut că nu i-a convenit, apoi a închis legătura. Și cum a prins momentul s-a răzbunat. Eu cred că el i-a pus pe invitați să vorbească urât, ce treabă să aibă Cornel Palade cu mine? Așa sunt scenariile la el în emisiune”, a mai povestit Simona Sensual.

Conversația din emisiunea lui Cătălin Măruță care a deranjat-o pe Simona Sensual

Cornel Palade: „Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și aia…. cum îi zice… Simona Sensual”!

Cătălin Măruță: „Bine, hai să citim întrebarea. Lumea nu știe la ce te-ai referit, toate sunt frumoase! Sau mănânci iute și rupem întrebarea?”

Cătălin Măruță: „Citesc sau mănânci iute?”

Cornel Palade: „Citește!”

Cătălin Măruță: „Numește 3 vedete din România care nu ar avea de ce să apară la televizor pentru că n-au nici un talent!”

Romică Țociu: „Păi da, ce… cântă?”

Cătălin Măruță: „Daniela Crudu e actriță! Iar Simona Sensual, acum, pictează!”

Cornel Palade: „Foarte bine, să picteze!”

Cristian Mitrea: „Ha, ha, ha…”

Romică Țociu: „Ce face?”

Cătălin Măruță: „Jur, are galerie de artă!”

Cristian Mitrea: „Ha, ha, ha!… Potoliți-vă, mă!….”

Cornel Palade: „Galerie de harfă, sau ce? Galerie la Rapid, sau unde!”

Cătălin Măruță: „Am avut-o în direct acum câteva zile!”

Cristian Mitrea: (se ridică de pe scaun în hohote de râs)

Cătălin Măruță: „Și e și antreprenoare. Pictează icoane, serios!”

Cristian Mitrea: „Păi așa avem și scriitori d-ăștia de apar pe aici…”

Recent, Bianca Drăgușanu a spus că e supărată pe Cătălin Măruță și că va mai merge în emisiunea lui.

