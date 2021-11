Luna aceasta, pe 8 noiembrie, Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Vedeta în vârstă de 39 de ani a purtat o rochie albă, foarte mulată, prezentatorul făcându-i complimente din prima clipă când a văzut-o, întrebând-o dacă urmează și o nuntă, având în vedere ținuta. Ea a spus clar că nu.

Pe parcursul interviului, Cătălin Măruță i-a arătat Biancăi Drăgușanu mai multe imagini cu ea de acum câțiva ani, unele de când nu avea operații estetice. Ea le-a comentat pe toate, ba chiar le-a răspuns și celor care o critică pentru felul în care s-a transformat din punct de vedere fizic. Multe femei o admiră, dar la fel de multe spun că a exagerat cu operațiile estetice. „De ce crezi că m-am operat prea mult, dacă toate vor să fie ca mine? Doar persoanele frustrate spun asta. Trăim în 2021, ar fi culmea să mă dau cu cremă de gălbenele pe față și să nu am riduri”, a spus Bianca Drăgușanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cătălin Măruță nu a ezitat și a întrebat-o pe Bianca Drăgușanu și despre veniturile sale, cum face bani mai exact. Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că încasează sume fabuloase. Are propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

„Lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc”

Acum, la câteva săptămâni de la emisiunea de la Pro TV, Bianca Drăgușanu susține că e supărată pe Cătălin Măruță, spune că în culise a vorbit un lucru cu producătorul și cu el, însă în direct totul s-a schimbat.

„Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu e hotărâtă să nu mai meargă în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Mi s-a zis că vom vorbi de evoluție, că va fi despre pozitiv, pe vibe bun și așa m-am dus, cu gândul că revăd un vechi prieten, însă m-am trezit încolțită de subiecte în care nu m-am regăsit, de întrebări tendențioase și am fost foarte dezamăgită și așadar și prin urmare nu voi mai accepta niciodată vreo invitație de la acest personaj în emisiune”, a mai spus ea.

Bianca Drăgușanu nu e singura vedetă dezamăgită de prezentatorul de la Pro TV. Și Alexandra Stan e supărată pe Cătălin Măruță. „Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu.”, a declarat cântăreața în luna august.

Citeşte şi:

Dezvăluirile făcute de Ștefan Bănică jr despre părinții lui. Tatăl a fost celebru, dar mama duce o viață discretă. „Ea e sprijinul din umbră”

FOTO. Scene erotice filmate în clădirea Observatorului Astronomic din București

Codin Maticiuc a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! Emisiunea Acces Direct, OUT din grila Antenei 1. Ce decizie ȘOC au luat șefii trustului

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Acuzaţii grave după accidentul de la Teleorman, în care o dubă a fost făcută pachet între două TIR-uri. Fiul victimei: Să plătească cu închisoarea

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2021. Peștii traversează un moment bun, se bucură de apreciere în grupul din care fac parte

Știrileprotv.ro Dosar de crimă pentru accidentul în care o camionetă a fost zdrobită între două tiruri și un om a murit. Cum s-a produs accidentul. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Styling-ul din serialul Arcane, inspirat din jocul League of Legends