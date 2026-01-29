Ce este pensia anticipată parțială?

Pensia anticipată parțială poate fi solicitată de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare sau l-au depășit cu până la 8 ani, cu până la 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Această pensie se acordă diferit față de pensia anticipată cu penalizare, care este destinată celor cu un stagiu de cotizare depășit cu maximum 5 ani.

Excluderi în calculul stagiului de cotizare

În calculul stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parțiale nu sunt incluse:

perioadele în care solicitantul a beneficiat de pensie de invaliditate;

cursurile de zi ale învățământului universitar, finalizate cu diplomă;

serviciul militar obligatoriu, concentrare, mobilizare sau prizonierat.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru această pensie nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de lege.

La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă. Cuantumul se recalculează prin adăugarea perioadelor de cotizare realizate în timpul suspendării plății pensiei anticipate.

Cum se calculează pensia anticipată parțială în 2026

Cuantumul pensiei anticipate parțiale se determină prin reducerea pensiei pentru limită de vârstă, conform stagiului realizat și numărului de luni de anticipare.

Procentele de diminuare sunt următoarele:

Până la 1 an peste stagiul complet: 0,5% reducere/lună;

Între 1 și 2 ani: 0,45% reducere/lună;

Între 2 și 3 ani: 0,40% reducere/lună;

Între 3 și 4 ani: 0,35% reducere/lună;

Între 4 și 5 ani: 0,30% reducere/lună;

Între 5 și 6 ani: 0,25% reducere/lună;

Între 6 și 7 ani: 0,20% reducere/lună;

Între 7 și 8 ani: 0,15% reducere/lună.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată parțială în 2026

Pentru înscriere, solicitantul trebuie să depună la casa teritorială de pensii următoarele documente:

cererea de înscriere;

carnetul de muncă (original și copie);

acte de stare civilă (CI/BI, certificat de naștere și căsătorie);

livretul militar;

diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința privind durata studiilor;

adeverințe pentru sporurile permanente și condițiile speciale de muncă;

dovada încetării calității de asigurat, dacă este cazul.

Solicitantul trebuie să prezinte și o adeverință de la angajatorul actual care să conțină datele de identificare ale acestuia. În cazul mai multor angajatori, sunt necesare adeverințe de la fiecare în parte.

Recalcularea pensiei anticipate parțiale

Pensia anticipată parțială se poate recalcula dacă se depun acte suplimentare care atestă venituri sau stagii de cotizare realizate anterior, dar nevalorificate la stabilirea inițială a pensiei. De asemenea, recalcularea poate fi solicitată în urma declarațiilor rectificative.

Noile drepturi recalculate se aplică din luna următoare înregistrării cererii. Documentele necesare includ cererea de recalculare, talonul de pensie, actul de identitate și adeverințele privind veniturile nevalorificate anterior.

Când încetează plata pensiei anticipate parțiale

Plata pensiei anticipate parțiale încetează în luna următoare apariției unor condiții legale, cum ar fi:

decesul pensionarului;

pierderea dreptului legal de acordare a pensiei.

Pensia anticipată parțială se achită lunar, conform opțiunii beneficiarului:

prin mandat poștal, la domiciliul beneficiarului;

în cont bancar, la instituțiile cu care CNPP are convenții.

Pentru detalii suplimentare, consultați site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

