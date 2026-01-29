Ce sunt papucii despre care se spune că trimit stimuli la creier

Un nou model de încălțăminte Nike Mind 001 a devenit recent subiect de discuție în mediul online și în comunitățile de sportivi.

Deși la prima vedere par doar niște papuci cu un design neobișnuit, aceștia promit o tehnologie care interacționează direct cu creierul utilizatorului pentru a grăbi relaxarea după efort. Mai exact, experții și influencerii susțin că noii șlapi de la Nike transmit stimuli la creier, pentru a contribui la o relaxare rapidă și profundă.

Papucii neobișnuiți care trimit stimuli la creier au fost inițial creați pentru atleți

Noii papuci de la Nike au fost creați în divizia specială de inovație, numită ISPA. Această echipă de designeri și ingineri are misiunea de a crea produse experimentale, care să rezolve problemele sportivilor în moduri neconvenționale.

Ideea a plecat de la conceptul de „încălțăminte inteligentă”, capabilă să reacționeze la nevoile corpului. Creatorii au vrut să vadă dacă pot transforma un simplu pantof într-un instrument de relaxare mentală, folosind forme care imită natura.

Cum funcționează papucii de la Nike care au devenit virali pe TikTok

Spre deosebire de alte dispozitive electronice, acești papuci nu folosesc curent electric pentru a trimite stimuli. Tehnologia se bazează pe stimularea senzorială a tălpii.

Interiorul papucului are o textură specială, creată pe baza unor hărți ale terminațiilor nervoase din picior. Secretul acestor papuci stă în talpa lor interioară, care pare că „trăiește”.

Conform descrierilor care însoțesc videoclipurile virale și informațiilor publicate pe pagina oficială a companiei, Nike Mind 001 folosește un sistem de micro-puncte de presiune. Acestea nu trimit șocuri electrice, ci acționează prin reflexoterapie avansată. Vorbim de masarea unor zone specifice din talpă, prin care se trimit semnale către sistemul nervos pentru a forța creierul să se deconecteze de la stresul zilnic.

Practic, pantoful încearcă să inducă o stare de meditație în timp ce utilizatorul merge. Atunci când omul calcă pe ei, aceste puncte de presiune trimit semnale către sistemul nervos central.

Șlapii de la Nike au devenit imediat virali pe TikTok

Papucii Nike Mind 001 sunt unul dintre cele mai recente trenduri de pe TikTok. Deși lansarea a fost anunțată în toamna anului trecut, șlapii sunt vedetele lunii ianuarie 2026.

Sute de unboxing-uri au fost realizate în mediul online și zeci de influenceri din toată lumea au făcut tot posibilul să pună mână pe încălțările celebre. Succesul pe internet a venit în principal din cauza aspectului lor vizual foarte ciudat. Papucii au o structură care seamănă cu celulele unui organism viu sau cu un burete natural, având multe orificii și forme neregulate.

Internauții s-au întrebat dacă stimulii pentru creier sunt reali sau dacă este doar o strategie de marketing

Utilizatorii de pe platforme precum TikTok și Instagram au început să posteze videoclipuri cu ei, întrebându-se dacă sunt reali sau dacă „stimulii pentru creier” sunt doar o strategie de marketing.

Această curiozitate a dus la milioane de vizualizări și la o căutare masivă a produsului în magazinele online.

Papucii de la Nike au devenit virali și în România, fiind numiți de tiktok-erii de la noi din țară drept „cei mai căutați papuci din lume”.

Cât costă papucii Nike care promit să trimită stimuli la creier

În România, pe site-ul oficial al brandului de încălțăminte, papucii virali se vând cu 449 de lei. În Marea Britanie, spre exemplu, șlapii de la Nike au costat 80 de lire și stocul pentru varianta roșie este deja epuizat.

Pasionații care vor să cumpere papucii din România trebuie să știe că la acest moment ei nu mai sunt în stoc. Pe site-ul oficial este anunțul „ajunge în curând”, iar doritorii pot apăsa un buton pentru a activa notificările și a primi mesaje când încălțările sunt disponibile.

