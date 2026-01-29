„România a avut în acești ani niște deficite foarte mari și până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele, ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030”, a explicat premierul.

Întrebat despre termenul la care România ar putea adera la zona euro, Ilie Bolojan a subliniat că țara vecină, Bulgaria, îndeplinește deja criteriile legate de deficit, însă România mai are de parcurs un drum important în acest sens.

Conform sursei citate, premierul consideră că tema aderării ar putea deveni centrală în campaniile electorale din 2028, când partidele politice ar putea ajunge la un consens similar cu cel din anii în care România a aderat la Uniunea Europeană și NATO.

De asemenea, subiectul securității europene a fost discutat în cadrul întrevederii oficiale de la Berlin. Premierul român a accentuat necesitatea ca țările europene să-și asume un rol mai important în bugetele de apărare, având în vedere contextul geopolitic actual.

