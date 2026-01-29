76 amânări în procesul contrabandei cu motorină pe Dunăre

Dosarul „Contrabanda cu motorină pe Dunăre“, în care 13 persoane sunt judecate pentru implicarea într-o rețea infracțională, continuă să treneze în fața instanței Tribunalului Brăila. Acest caz a înregistrat până acum 76 de amânări de la primul termen din aprilie 2020, potrivit publicației Obiectiv Vocea Brăilei.

Cu intrarea în al șaptelea an de judecată, procesul rămâne fără o sentință, iar următorul termen este programat pentru sfârșitul lunii februarie 2026.

Gruparea Puia, prinsă în 2019 cu 4.000 de litri de motorină de contrabandă pe Dunăre

Rețeaua condusă de Vasilică Puia, din localitatea Gropeni, a fost destructurată de procurorii DIICOT în octombrie 2019, după ce aceștia au organizat un flagrant în zona kilometrului fluvial 194. Gruparea este acuzată că a introdus ilegal în România aproximativ 4.000 de litri de motorină, proveniți de la o navă sub pavilion sârbesc, aflată în tranzit pe ruta Izmail (Ucraina) – Serbia.

Potrivit comunicatului DIICOT, motorina era depozitată în 20 de butoaie metalice, iar polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru a opri indivizii care nu s-au supus somațiilor. În aceeași noapte, au fost executate 21 de percheziții la domiciliile suspecților și la persoanele implicate în achiziția motorinei de contrabandă.

Cum acționau contrabandiștii

Ancheta DIICOT a arătat că gruparea și-a început activitatea infracțională în mai 2019. Pentru a evita prinderea în flagrant, aceștia blocau accesul pe digul din Gropeni cu o barieră și un lacăt. Motorina era vândută cu aproximativ 4 lei/litru către terțe persoane, în special agricultori și proprietari de autovehicule.

În urma flagrantului, 46 de persoane au fost aduse la audieri, iar șase dintre ele au fost inițial reținute pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Brăila a dispus arestarea preventivă a opt inculpați.

De-a lungul anilor, însă, măsurile preventive împotriva inculpaților au fost treptat înlocuite.

Arestul preventiv a fost schimbat în arest la domiciliu, apoi control judiciar, iar în cele din urmă s-a renunțat complet la aceste restricții. Cu toate acestea, măsurile asigurătorii asupra bunurilor și cantității de motorină confiscate au fost menținute.

La finalul anului 2023, Tribunalul Brăila a reconfirmat măsura sechestrului instituită de DIICOT asupra motorinei depozitate în cele 21 de butoaie metalice, precum și asupra autoturismelor, bărcilor cu motor și altor bunuri mobile și imobile ale liderului grupării, Vasilică Puia. Totodată, au fost blocate și sume de bani aparținând inculpaților. Următorul termen în proces a fost stabilit pentru februarie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE