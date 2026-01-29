Margot Robbie a fost în centrul atenției la premiera filmului „Wuthering Heights” din Los Angeles, purtând un colier iconic din colecția legendarei Elizabeth Taylor. Potrivit Daily Mail, bijuteria, evaluată la 8 milioane de dolari, a fost oferită lui Taylor de al cincilea soț, Richard Burton, cu 54 de ani în urmă, pentru aniversarea de 40 de ani.

Eleganță și simbolism

Colierul Taj Mahal, cu pandantiv în formă de inimă, a fost piesa centrală a ținutei lui Robbie, care a ales o rochie couture Schiaparelli. Rochia a impresionat prin detalii: un corset nude cu dantelă neagră și o fustă din catifea neagră ce se estompa în tonuri de roșu intens, inspirată de paleta de culori a filmului. Coafura romantică și machiajul discret au completat perfect look-ul actriței.

Jacob Elordi, colegul său de platou, a fost alături de Robbie pe covorul roșu, purtând un costum negru elegant. Cei doi joacă rolurile iconice ale lui Heathcliff și Catherine Earnshaw în adaptarea regizată de Emerald Fennell, o versiune modernă și intensă a romanului clasic de Emily Brontë.

Cum se înțeleg cei doi actori

Deși chimia dintre Robbie și Elordi este evidentă pe ecran, ambii sunt implicați în relații serioase. Robbie este căsătorită cu producătorul Tom Ackerley din 2016, cu care are un băiețel de un an, și împreună conduc compania LuckyChap Entertainment, care a produs filmul.

Elordi are o relație intermitentă cu Olivia Jade Giannulli, fiica actriței Lori Loughlin. Relația profesională dintre cei doi actori a fost marcată de un gest special: Robbie i-a dăruit lui Elordi un inel gravat cu inițialele personajelor lor, Cathy și Heathcliff, și cu fraza „Whatever our souls are made of, his and mine are the same”. Acest detaliu reflectă conexiunea profundă dintre personajele lor și povestea intensă din film.

O seară plină de stil

Evenimentul a atras și alte vedete, precum Cara Delevingne, care a optat pentru un corset violet combinat cu o fustă de catifea, și Charli XCX, care a impresionat într-o rochie aurie dramatică. Reese Witherspoon și fiica sa Ava Phillippe, precum și alte figuri celebre, au completat atmosfera strălucitoare a serii.

„Wuthering Heights” va avea premiera în cinematografe pe 13 februarie 2026, chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților. Filmul explorează relația intensă și distructivă dintre Catherine și Heathcliff, fiind o reinterpretare curajoasă a romanului clasic.

Conform Daily Mail, Robbie a declarat că legătura cu Elordi pe platourile de filmare a fost una „codependentă”, iar actorul a mărturisit că a fost „obsedat” de colega sa. „Sunt atât de codependentă cu oamenii cu care lucrez, încât îmi este greu să mă despart de ei la finalul proiectului”, a spus Robbie. Elordi a adăugat: „Indiferent de scenariu, dacă ai șansa să lucrezi cu Margot Robbie, vei fi mereu la 5-10 metri distanță de ea”.

