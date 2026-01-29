În cadrul unui interviu, cântăreața a oferit detalii despre planurile muzicale pentru 2026, despre copiii ei și despre soțul său, Vicențiu Mocanu. Publicul o asociază cu aparițiile de la final de an și cu evenimentele de sărbători. Cristina Spătar a răspuns că anul trecut nu a cântat deloc în perioada Crăciunului și nici de Revelion 2026.

„Nu, nu am vrut să cânt. Am petrecut.”, a mărturisit artista pentru Wowbiz. „Cred că în ultimii trei ani nu am mai luat concerte, n-am mai vrut. Am vrut să stau cu copiii, cu familia”.

„Planuri pe partea asta cu muzicuța, îmi doresc multe. O să fac multe, cât mai multe proiecte muzicale. Am piese deja înregistrate, trebuie doar să le fac clip și să le lansăm. Am făcut piese și balcanice, așa zisele manele, balcanice zic eu, dar și folclor cu maestrul Botgros”, a spus Cristina pentru sursa citată.

Legat de copii, Cristina spune că acum sunt mari, iar Aida și Albert au fiecare ocupația lor. Mai mult, fiul artistei are deja o iubită.

„Uite, Albert este cu prietena lui la un concert, seara asta, și Aida este acasă se juca pe calculator. E weekend. Sunt mari copiii”. Întrebată despre soțul ei, Vicențiu Mocanu, artista a mărturisit că îl are aproape în viața de zi cu zi. „Soțul e la masă, e cu mine. E cu mine peste tot. E dragoste.”, a încheiat artista.

