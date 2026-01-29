Turistul român a explicat ce nu găsești la McDonalds în India

Dan Has The Munchies este cunoscut pentru recenziile pe care le face pe TikTok din cele mai cunoscute restaurante din lume. De această dată, tânărul Daniel se află în India, acolo unde a mers la un local de tip fast-food cunoscut peste tot pe glob.

Românul a filmat întreaga experiență și a dezvăluit totul în videoclip postat pe platformă. Petru început, tânărul le-a dezvăluit internauților ce nu vor găsit niciodată în restaurantele McDonalds din India.

„Ce nu găsești la Mc-ul de la noi din țară! India are față de oriunde altundeva, dar jucăria lor de la Happy Meal e o pereche de ochelari de carton. În tot meniul de aici nu vei găsi vită pentru că aceasta este sfântă în cultura lor”, spune el.

Ce a primit turistul român într-un McDonalds din India

Tânărul român a continuat să le arate internauților ce a cumpărat din restaurantul din India. Acesta a explicat că peste 35% din populația țării este vegetariană, așa că multe dintre produsele care în Europa au carne, acolo sunt realizate pe baza de legume.

„Cum peste 35% din întreaga populație este vegetariană, cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, spune Dan Has The Munchies, pe TikTok.

Plăcintele se pare că sunt și ele foarte diferite, în India acestea fiind sărate, în comparație cu Europa, unde sunt dulci.

„Nu au plăcinte dulci, ci doar sărtate, iar aceasta teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza. Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo… pas”, mai spune el în videoclip.

Turistul român a filmat cele mai populare sandvișuri din McDonalds indian

Românul spune că unele dintre cele mai populare sandvișuri din McDonalds indian au palina din legume în loc de carne, iar unele dintre ele combină legumele și cașcavalul pentru un gust mai bun.

„Am găsit și reinterpretarea clasicului sandviș cu pui, dar cu o palină legume. Este o tocăniță cu ardei gras, într-o crustă destul de groasă pentru a fi foarte crocantă.

Burgerul din secțiunea signature se numește cheesy mushroom, cu mult mai multă umplutură decât la celălalt vegetarian, având ciuperci cu brânză”, a mai precizat el.

Ce tipuri de carne pot găsi clienții în McDonalds, în India

Așa cum spune la începutul videoclipului, carnea de vită este interzisă în restaurantele din India. La McDonalds aceasta a fost înlocuită cu produsele pe bază de carne de pui, asezonate cu o serie de condimente specifice țării.

„Au mulți burgeri cu pui, cel mai interesant fiind unul care arată ca un Big Mac, dar cu mult mai multe legume proaspete și un sos condimentat după gustul indienilor. Înainte să sar la concluzii, țin să menționez că este cel mai creativ meniu încercat de mine de la Mc și sunt curios ce voi mai găsi prin alte părți ale lumii”, a mai explicat tânărul tiktok-er.

 
 @dan_has_the_munchies Testez McDonalds din India 🇮🇳 Tu ce produs ai alege? 👀  #MunchiesInIndia #MunchiesWorldwide #McDonalds #India #fypromania ♬ Sundon: Impact sound - Y8MD

Turistul român a plătit 15 lei pentru o noapte de cazare în India, într-o cameră cu alte 15 persoane

Tânărul vlogger a vrut să testeze pe propria piele ce înseamnă cea mai ieftină cazare din India, dar rezultatul a fost peste puterea de imaginație a fanilor săi.

Vloggerul a rezervat o cameră de hotel care costa doar 15 lei pe noapte, însă la fața locului a descoperit că „luxul” lipsea cu desăvârșire. În loc de un spațiu privat, acesta a găsit o încăpere ticsită cu alte 15 persoane, toți dormind la grămadă pe paturi improvizate.

Pe lângă lipsa intimității, condițiile de igienă au fost de-a dreptul șocante: mizerie peste tot, mirosuri greu de suportat și un spațiu care semăna mai mult cu un depozit de oameni decât cu un hotel.

Deși este obișnuit cu aventurile extreme, românul a mărturisit că această experiență a fost una dintre cele mai dificile de până acum. Imaginile surprinse de el s-au viralizat imediat, stârnind mii de reacții de uimire în rândul românilor care nu-și puteau imagina că există astfel de condiții, chiar și pentru un preț atât de mic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ploi torențiale, vijelii, ger și temperaturi de până la -14 grade Celsius. Harta zonelor vizate de avertizările meteo emise de ANM
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan a răbufnit și i-a dat cea mai puternică replică Olguței Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat craiovenii în frig: "Să discutăm foarte deschis lucrurile". Nervos, premierul a scos la iveală o informație care a devenit subiectul zilei
Viva.ro
Ilie Bolojan a răbufnit și i-a dat cea mai puternică replică Olguței Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat craiovenii în frig: "Să discutăm foarte deschis lucrurile". Nervos, premierul a scos la iveală o informație care a devenit subiectul zilei
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
Unica.ro
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere, potrivit unui nou sondaj. Armata și Poliția, următoarele în top
Știri România 11:56
Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere, potrivit unui nou sondaj. Armata și Poliția, următoarele în top
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Secretele siluetei Andreei Raicu. Vedeta dezvăluie cum arată o zi din viața ei și care este rutina pe care o urmează de ani buni. „Pentru mine funcționează”
Stiri Mondene 13:02
Secretele siluetei Andreei Raicu. Vedeta dezvăluie cum arată o zi din viața ei și care este rutina pe care o urmează de ani buni. „Pentru mine funcționează”
Imagini din noua locuință a lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu. Au renunțat la vila din Corbeanca și s-au mutat cu chirie în București
Stiri Mondene 12:50
Imagini din noua locuință a lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu. Au renunțat la vila din Corbeanca și s-au mutat cu chirie în București
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Un blogger chinez susţine că a extras aur de 17.000 $ din cartelele SIM. Ce se ascunde în spatele procesului
ObservatorNews.ro
Un blogger chinez susţine că a extras aur de 17.000 $ din cartelele SIM. Ce se ascunde în spatele procesului
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva” » Ce s-ar fi întâmplat
GSP.ro
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva” » Ce s-ar fi întâmplat
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
KanalD.ro
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce arată cifrele oficiale
Fanatik.ro
Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce arată cifrele oficiale
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani