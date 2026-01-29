Turistul român a explicat ce nu găsești la McDonalds în India

Dan Has The Munchies este cunoscut pentru recenziile pe care le face pe TikTok din cele mai cunoscute restaurante din lume. De această dată, tânărul Daniel se află în India, acolo unde a mers la un local de tip fast-food cunoscut peste tot pe glob.

Românul a filmat întreaga experiență și a dezvăluit totul în videoclip postat pe platformă. Petru început, tânărul le-a dezvăluit internauților ce nu vor găsit niciodată în restaurantele McDonalds din India.

„Ce nu găsești la Mc-ul de la noi din țară! India are față de oriunde altundeva, dar jucăria lor de la Happy Meal e o pereche de ochelari de carton. În tot meniul de aici nu vei găsi vită pentru că aceasta este sfântă în cultura lor”, spune el.

Ce a primit turistul român într-un McDonalds din India

Tânărul român a continuat să le arate internauților ce a cumpărat din restaurantul din India. Acesta a explicat că peste 35% din populația țării este vegetariană, așa că multe dintre produsele care în Europa au carne, acolo sunt realizate pe baza de legume.

„Cum peste 35% din întreaga populație este vegetariană, cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, spune Dan Has The Munchies, pe TikTok.

Plăcintele se pare că sunt și ele foarte diferite, în India acestea fiind sărate, în comparație cu Europa, unde sunt dulci.

„Nu au plăcinte dulci, ci doar sărtate, iar aceasta teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza. Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo… pas”, mai spune el în videoclip.

Turistul român a filmat cele mai populare sandvișuri din McDonalds indian

Românul spune că unele dintre cele mai populare sandvișuri din McDonalds indian au palina din legume în loc de carne, iar unele dintre ele combină legumele și cașcavalul pentru un gust mai bun.

„Am găsit și reinterpretarea clasicului sandviș cu pui, dar cu o palină legume. Este o tocăniță cu ardei gras, într-o crustă destul de groasă pentru a fi foarte crocantă.

Burgerul din secțiunea signature se numește cheesy mushroom, cu mult mai multă umplutură decât la celălalt vegetarian, având ciuperci cu brânză”, a mai precizat el.

Ce tipuri de carne pot găsi clienții în McDonalds, în India

Așa cum spune la începutul videoclipului, carnea de vită este interzisă în restaurantele din India. La McDonalds aceasta a fost înlocuită cu produsele pe bază de carne de pui, asezonate cu o serie de condimente specifice țării.

„Au mulți burgeri cu pui, cel mai interesant fiind unul care arată ca un Big Mac, dar cu mult mai multe legume proaspete și un sos condimentat după gustul indienilor. Înainte să sar la concluzii, țin să menționez că este cel mai creativ meniu încercat de mine de la Mc și sunt curios ce voi mai găsi prin alte părți ale lumii”, a mai explicat tânărul tiktok-er.

Turistul român a plătit 15 lei pentru o noapte de cazare în India, într-o cameră cu alte 15 persoane

Tânărul vlogger a vrut să testeze pe propria piele ce înseamnă cea mai ieftină cazare din India, dar rezultatul a fost peste puterea de imaginație a fanilor săi.

Vloggerul a rezervat o cameră de hotel care costa doar 15 lei pe noapte, însă la fața locului a descoperit că „luxul” lipsea cu desăvârșire. În loc de un spațiu privat, acesta a găsit o încăpere ticsită cu alte 15 persoane, toți dormind la grămadă pe paturi improvizate.

Pe lângă lipsa intimității, condițiile de igienă au fost de-a dreptul șocante: mizerie peste tot, mirosuri greu de suportat și un spațiu care semăna mai mult cu un depozit de oameni decât cu un hotel.

Deși este obișnuit cu aventurile extreme, românul a mărturisit că această experiență a fost una dintre cele mai dificile de până acum. Imaginile surprinse de el s-au viralizat imediat, stârnind mii de reacții de uimire în rândul românilor care nu-și puteau imagina că există astfel de condiții, chiar și pentru un preț atât de mic.

