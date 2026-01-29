Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri organizate la Sighetu Marmaţiei, unde primarii liberali au cerut clarificări despre viitorul guvernării, a mai precizat Petruț.

Ilie Bolojan ar fi spus că va fi rotativă, dar nu cu premier PSD

Edilul a spus că evenimentul din Sighetu Marmaţiei, desfăşurat pe parcursul a două zile, a atras conducerea PNL, inclusiv premierul. Primarii au insistat să discute cu acesta, iar în cele din urmă li s-au alocat 10 minute.

„Din cei 32 de primari, duminică, la ora 1, au venit doar 10-11. Ne-am aşezat la masa rotundă, iar premierul a întrebat: «Bun, ce nemulţumiri aveţi?». Parcă toată lumea a încremenit”, a spus primarul Vladimir Petruţ, care a demisionat din PSD în 2017.

În timpul discuţiei, unul dintre primari a întrebat dacă măsurile actuale merită, având în vedere că PSD va prelua mandatul de premier.

Atunci, răspunsul premierului Bolojan a fost ferm, susține Petruț: „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Edilul din Cavnic a mai adăugat că premierul a dat acest răspuns „foarte sec, hotărât şi cu siguranţă pe el”.

Referitor la protocolul semnat între PNL şi PSD, premierul a subliniat că rotativa va avea loc, dar nu cu PSD la conducerea Executivului.

„Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că preşedintele trebuie să aibă şi el premierul lui, aşa cum a avut şi Iohannis, când a fost”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit primarului din Cavnic.

Primarul Vladimir Petruţ a concluzionat că afirmaţiile premierului au fost clare şi au generat zâmbete între cei prezenţi. Discuţia a avut loc într-un context tensionat, în care primarii aşteaptă răspunsuri privind viitorul guvernării.

Acord: PSD preia funcția de prim-ministru în aprilie 2027

Conform protocolului coaliției de guvernare, PSD ar urma să dea premierul în perioada aprilie 2027 – decembrie 2028.

Un acord politic important a fost semnat vara trecută între principalele partide din România pentru formarea unei coaliții de guvernare în următorii patru ani. Semnatarii sunt PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

Acordul de guvernare prevede o rotație a funcției de prim-ministru între PNL și PSD. În prima parte a mandatului, din iunie 2025 până în aprilie 2027, premierul va fi desemnat de PNL.

Pentru perioada aprilie 2027 – decembrie 2028, PSD va numi candidatul la funcția de prim-ministru.

„Art. 4. Formaţiunile politice semnatare convin asupra aplicării rotaţiei în privinţa ocupării funcţiei de prim-ministru. Pentru perioada iunie 2025 – aprilie 2027 candidatul la funcţia de prim-ministru, susţinut de Coaliţie, va fi desemnat de către PNL. Pentru perioada aprilie 2027 – decembrie 2028 candidatul la funcţia de prim-ministru, susţinut de Coaliţie, va fi desemnat de către PSD”, se arată în acordul de guvernare.

