Cătălin Moroșanu, unul dintre cei mai apreciați luptători români și o prezență constantă în show-urile TV, a vorbit deschis despre ultimele provocări din viața sa personală și profesională. Deși obișnuit cu ringul, de data aceasta, adevărata luptă s-a dus acasă, în sufletul său.

Fostul boxer profesionist la categoria grea a mărturisit că a fost extrem de aproape de un divorț, o criză pe care, spune el, a reușit să o depășească cu maturitate și sinceritate. „Acum am remediat-o”, a declarat Moroșanu, vizibil emoționat, lăsând să se înțeleagă că a trecut printr-o perioadă tensionată în viața de cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Motivul? Distanța. Deși cariera l-a purtat prin toată țara, Moroșanu recunoaște că despărțirea de familie l-a afectat profund. În ciuda popularității și a agendei încărcate, sportivul pune pe primul loc conexiunea cu cei dragi. „Cel mai greu moment a fost când am plecat la București. A fost OK, acum sunt la Iași, în fiecare săptămână mă duc la Iași cu avionul. Atunci a fost mai greu, a trebuit să mă duc la București să mă apuc de business. Ăla a fost un moment greu, distanța ne omoară. Acum am remediat-o, merg în fiecare săptămână, vacanțe, îmi văd familia. Mie îmi e foarte greu când sunt departe de familie”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru cancan.ro.

Recomandări Dosarul Ayahuasca: Fostul șef al DGIPI Gelu Oltean a primit bani grei din trafic de droguri. Afacerista eliberată de Lia Savonea a cerut în van ridicarea sechestrului

Cătălin Moroșanu a luat pauză de la televiziune

Oboseala nu vine însă din antrenamente, ci din lumina reflectoarelor. Cătălin a anunțat că își ia o pauză de la televiziune, simțind că are nevoie de timp pentru el și pentru familie.

„Păi tot formatele astea care sunt gen, d-astea de emisiuni lungi, știi? Cum a fost Survivor sau Sunt celebru, scoate-mă de aici. Sunt mai de impact. Dar acum facem și noi o pauză, că tot am apărut la emisiuni, să mai apară și alții. Dar în rest, așa, sunt cu TikTok, cu sala mea, cu tabăra de arte marțiale care o fac, copiii, sunt pe partea asta, sunt concentrat. După aceea, sunt galele, mă duc să discut să văd cum fac următorul eveniment. M-am băgat foarte mult pe partea de business. Am și eu o vârstă.”

Cătălin Moroșanu nu renunță la sport

Totuși, Moroșanu nu renunță la sport. Dimpotrivă, spune că va continua să se antreneze intens, pentru că vrea să rămână în formă maximă.

„Nu ai cum să faci… Gândește-te că sportul face parte din viața mea. Dacă nu m-aș antrena, aș fi mort. Antrenamentul îmi dă existență. Antrenamentele le fac de plăcere, le fac pentru sănătatea mea. O fac pentru mine, nu pentru performanță, pentru că m-am retras din cariera sportivă. Dacă te duci în fața copiilor tăi și te antrenezi cu ei și le explici, ești și un exemplu pentru copiii aceia sau adulții care se uită la tine. Cum ar fi să mă vezi antrenor cu burta-n față și să spun eu băi, vezi, dai directă, croșeu…”