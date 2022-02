În luna decembrie a anului trecut, Cătălin Moroșanu a devenit tată pentru a doua oară. Soția Georgiana a ținut sarcina în secret, la fel și nașterea. Sportivul nu s-a mai ascuns și a dezvăluit că nu mai doarme cu soția. Băiețelul lor e cel mai important acum, lui îi acordă Georgiana toată atenția.

Cătălin Moroșanu, care deține o academie în București, locuiește două săptămâni pe lună în Capitală, și două merge la familie, la Iași. Spune că îi este greu să stea într-un singur loc, s-a obișnuit să aibă o viață foarte activă. „Eu dorm noaptea, Georgiana nu doarme noaptea. I-am pus Nicolas Patrick, îl strigăm Patrick. Dorm într-o cameră separată. Se uită cu ochișorii la mine, e micuț(…) O să fie un băiat frumos. Teo, eu toată viața am trăit cu frustrarea asta că nu sunt frumos, din cauza asta m-am și apucat de sport, că să-mi demonstrez mie în primul rând că sunt puternic, că sunt bun și chestia asta m-a urmărit mereu pe mine! Și eu n-aș vrea că Patrick să treacă prin ceea ce am trecut eu! (…)

Viața mi s-a schimbat foarte mult. Georgiana a rămas însărcinată după ce eu am venit din Dominicană (…) Stau două săptămâni acasă, în Iași, două săptămâni la București. Când sunt acasă mă simt că un parazit. Nu am ce face, înnebunesc. Eu sunt un om care mereu umblă (…) Nu i-am făcut băiță. Am încercat să schimb un scutec, dar nu m-a lăsat. Mi-a fost frică să îl iau în brațe”, a spus el la „Teo Show”, potrivit Kanal D.

Întrebat cum a aflat că soția lui naște, sportivul a declarat: „Eram la sală, pe 1 decembrie. (…) M-am trezit că Georgiana s-a dus să facă un control și nu s-a mai întors. Am rămas uimit. A doua zi am luat mașina, m-am dus, dar nu aveam voie să intru în spital că e protocolul COVID, nu aveam voie că intru. Am luat certificatul, acolo era o coadă imensă, la maternitate, m-au recunoscut toți”.

Chiar dacă băiețelul lui are două luni și jumătate, Cătălin Moroșanu se gândește la botez. Știe și cine va cânta la eveniment. „Finul meu, Jadorel. Când o să se însoare. O să cânte la botez. A zis că nu îl interesează ce concerte are, a zis că vine și cântă la botezul băiatului”, a mai adăugat Cătălin Moroșanu.

