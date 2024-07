Cătălin Scărlătescu este în prezent unul dintre cei mai renumiți chefi din România, cunoscut pentru aparițiile sale la diverse emisiuni culinare și pentru preparatele sale deosebite. Cu toate acestea, puțini știu care a fost parcursul său în gastronomie până să atingă acest nivel de succes.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Într-un interviu recent pentru paginademedia.ro, juratul de la MasterChef a povestit despre momentele dificile din cariera sa, care l-au ajutat să se formeze și să se perfecționeze în domeniul culinar. Unul dintre aceste momente a avut loc chiar la începutul carierei sale, când a fost dat afară dintr-un restaurant.

Chef-ul a dezvăluit că a fost dat afară după ce a greșit rețeta unui sos bechamel, încercând să se facă remarcat.

„Îmi aduc aminte, eram în Germania şi spălam vase şi făceam salate, că, na, la început asta am făcut toţi şi eu eram cel mai muncitor din restaurant. La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel. Zic «eu, eu»! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t. Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fund… m-a dat afară din restaurant.

Recomandări Rezultate BAC 2024. Notele la Bacalaureat, publicate pe edu.ro – doar 38 de medii de 10

N-am să uit niciodată. Eram undeva în sudul Germaniei şi am mers pe jos vreo 2 km prin ploaie, am ajuns într-o altă localitate şi m-am oprit în faţa unei vitrine imense. Era o carte mare, scria pe ea cook book – carte de gătit şi am intrat înăuntru şi am luat-o pe aia mare şi am răsfoit. M-am dus la cuprins şi am văzut Bechamel. Şi când am deschis-o, am avut un noroc fantastic, pentru că totul era explicat şi cu poze. Am văzut că tot ce ştiam eu n-avea nicio treabă, dar absolut nimic în comun.

„Jumătate din salariul meu se va duce pe cărţi. Am vreo 3.000 şi ceva de cărţi cumpărate”

Deci învăţasem o prostie în România pe vremuri, când am început eu în 88… şi am zis băi, din momentul ăsta jumătate din salariul meu se va duce pe cărţi. Am vreo 3.000 şi ceva de cărţi cumpărate.

În anul 2000, eram şef bucătar în Germania, cu 11 nemţi sub mine. Cam greu de crezut, dar ăia sunt vii”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru sursa mai sus-menționată.

De-a lungul anilor, Cătălin Scărlătescu și-a creat un nume în domeniul culinar din România și nu numai, iar experiențele mai puțin plăcute au contribuit la formarea sa ca chef de top. Iubitul Doinei Teodoru a subliniat că perseverența și dedicarea sunt cheia succesului, indiferent de obstacolele întâmpinate.

Vezi Rezultate Bacalaureat 2024 – notele pe județe publicate de edu.ro și vezi cum depui contestație la notele de la BAC!

Urmărește-ne pe Google News