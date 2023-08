Doina Teodoru, după ce a cunoscut succesul în emisiunea „iUmor” de la Antena 1, a fost cooptată în mai multe proiecte, printre care și serialul „Camera 609”, noul serial de televiziune care are debutul vineri, de la 20.30, la Antena 1.

Pentru acest proiect, actrița a filmat aproape toată vara, doar o vacanță de trei săptămâni a avut. „Am filmat aproape toată vara. Am avut trei săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Am fost plecată foarte mult în iulie, când a fost pauza. Și recunosc că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit câte două zile la pește, când le-am avut legate”, a spus pentru Cancan actrița, care împărtășește aceeași pasiune cu Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru, răspuns neașteptat: „Sunt măritată deja”

„Este pasiunea noastră. Îmi place să dau la pește. Anul trecut mi-am descoperit această pasiune”, a mai zis ea.

Întrebată despre căsătorie, Doina Teodoru a oferit imediat un răspuns neașteptat. „Sunt măritată deja!”, a zis ea, făcând referire la personajul ei din serialul „Camera 609”. În viața reală spune că nu are timp de căsătorie, că are un program foarte încărcat.

„Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit? Așteaptă, că te anunț eu, vreau eu să te anunț”, a încheiat actrița subiectul.

Despre serialul „Lasă-mă îmi pace! Camera 609”

Comedia romantică de la Antena 1 e o adaptare după producţia turcească „Room 309”. „De ce să te uiţi la «Lasă-mă, îmi place! Camera 609»? Pentru că e o comedie romantică, prima comedie romantică românească, pentru că noi ne distrăm tare la filmări, aşa că şi voi o să vă distraţi cu noi, pentru că o să fie serialul care ne va purta prin toate emoţiile.

Din 25 august, vă invităm să ne urmăriţi în fiecare vineri, de la 20.30, pe Antena 1!”, dezvăluie protagonista proiectului, Anda Sârbei.

La rândul său, protagonistul Matei Negrescu mărturiseşte: „3 miliarde moştenire, două lumi date peste cap şi un serial de miliarde! Pentru că «Lasă-mă, îmi place! Camera 609» este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante. Abia aşteptam să vă dăm întâlnire, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului, în fiecare vineri seara, la Antena 1!”.

Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut de mult pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor în comedia romantică „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Emilia Popescu, Magda Catone, Mihai Călin, Claudiu Bleonţ, Virginia Rogin, Sergiu Cioiu, Anda Sârbei, Matei Negrescu, Anca Androne, Doina Teodoru, Loredana Groza, Nuami Dinescu, Marius Rizea, Ştefana Darzeu, Maria Ţăpuşă, Răzvan Krem Alexe, Emanuel Cîrstea, Alexandra Ciobanu, Julia Marcan, Lucian Ionescu, Iulia Barbu, Cristian Neacşu, Alexandra Ciobanu şi Graţiela Voicu vor putea fi urmăriţi în această toamnă, în fiecare seară de vineri, la Antena 1.

