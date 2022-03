Momentul în care Elena Matei, concurenta din echipa Războinicilor, a fost eliminată de la „Survivor România” a venit ca un șoc pentru toată lumea. Nici măcar ea nu se aștepta să plece acasă. Blaze a fost cel care a nominalizat-o să plece acasă, iar telespectatorii nu au susținut-o într-un număr atât de mare astfel încât să poată continua în concurs.

După ce a ajuns în România, Elena Matei a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre greutățile din competiție. Concurenta de la „Survivor România” a plecat în Republica Dominicană cu 42,5 kilograme, iar acolo a slăbit 4,5 kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„A fost o experiență foarte, foarte dură. Nu se compară nimic de la televizor, cu ceea ce este acolo. Este de 100 de ori mai greu. Nu este pentru oricine și trebuie să o trăiești ca să înțelegi despre ce este vorba. Altfel, nu o să înțeleagă nimeni.

Cel mai greu a fost să stau departe de familie, de iubit, de mâncare. Să nu mănânc, să nu dorm. Multe lucruri mi-au lipsit. Acum le apreciezi altfel. A fost dificil, greu, dur, de neimaginat, de neexplicat. Foame, dormit pe jos, în frig, cu hainele ude.

Am slăbit foarte mult. Am plecat din România cu 42,5 kg și ajunsesem la 38 kg. Apoi, am mâncat foarte mult, în ultima săptămână, corpul meu a asimilat tot și am ajuns la 43 de kg. Acum trebuie să am grijă la ce mănânc și cum mănânc, să nu devin un mic butoi.

Luptai pentru mâncare, nu îți mai păsa de nimeni și de nimic. Știai că trebuie să câștigi, pentru că altfel nu aveai ce să mănânci. Mâncarea era pe primul loc. Numai la asta ne gândeam. Noi vorbeam numai despre mâncare”, a declarat Elena Matei la PRO TV.

Când s-a întors acasă, Războinica a recuperat imediat kilogramele pe care le-a pierdut în timpul competiției. Elena Matei de la „Survivor România” a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de familia ei. De asemenea, ea susține că din fața televizorului totul pare ușor, însă în Republica Dominicană situația se schimbă radical.

