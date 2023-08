Gabriela Cristea, care prezintă emisiunea „Mireasa. Capriciile Iubirii” la Antena Stars, are o relație foarte apropiată cu fanii ei, pe Facebook și Instagram le povestește acestora despre toate aspectele vieții sale. Recent, ea s-a filmat în sala de sport improvizată în casa ei și a lui Tavi Clonda.

Gabriela Cristea: „Nu poți să ții cură de slăbire o viață”

În jumătate de cameră sunt înghesuite aparatele ei de sport, în cealaltă jumătate sunt tobele și instrumentele de cântat ale lui Tavi Clonda. Prezentatoarea susține că se va apuca curând se sport, că a amânat prea mult momentul „de lene”.

Tot ea recunoaște că s-a îngrășat în vacanțele pe care le-a avut, are acum mai multe kilograme în plus. „Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos, că deja intrăm la dietă. Ce să facem.

Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine. Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață. Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație”, a spus Gabriela Cristea, conform Click.

Recomandări EXCLUSIV. Revolta unui medic de la Bagdasar, după o nouă tragedie care ne-a prins nepregătiți. „Colegii mei fac eforturi imense. Aici trebuia să fie un centru pentru mari arși! E o improvizație”. De ce s-a ajuns la asta

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță în Franța: „Am accesat o destinație foarte scumpă”

Totodată, ea a vorbit și despre vacanțele pe care le-a avut, a explicat că ea și Tavi Clonda au cheltuit mai mulți bani, dar s-au simțit bine în locurile noi pe care le-au vizitat. „Anul ăsta a fost prima dată când am mers cu Tavi și în vacanța părinților, unde a fost fabulos. Am accesat o destinație foarte scumpă, dar a meritat.

După ce muncești jumătate de an, merită să te relaxezi cu partenerul de viață măcar câteva zile. Să-ți aduci aminte de începuturile împreună. Nu suntem mână-largă, dar nici zgârciți nu suntem. Am lăsat în urmă mulți bani pe care i-am făcut și o să-i mai facem, dar important e că banii aceia ne-au clădit amintirile”, a declarat Gabriela Cristea.

Ce au pățit Gabriela Cristea și Tavi Clonda în vacanța în Franța

Cei doi soți au pornit acum câteva săptămâni într-o aventură, și-au închiriat o mașină și au vizitat mai multe orașe, au pornit din Cannes, apoi au ajuns la plajele din Saint-Tropez și, ulterior, pe Coasta de Azur. Au spus că aceasta e vacanța lor de relaxare, fetițele au rămas acasă. Totodată, prezentatoarea a și dezvăluit ce au pățit la Cannes. „Bună dimineața, dragilor, vă spun astăzi, cu o voce puțin mai bună decât am avut ieri! (…)

Recomandări FOTOREPORTAJ. Crevedia, viața de după tragedie. „Am dormit în parc. Noaptea asta dorm în casă la mine, ce-o fi o fi”

Ieri a fost rupt de foame (n.r. – Tavi Clonda), pentru că nu a mâncat decât micul-dejun și cina. Probabil că o să mă întrebați de ce am mâncat de dimineață, și după abia seara, pentru că aici lucrurile se întâmplă în felul următor: nu ai rezervare, nu intri. Nu ai rezervare, nu mănânci. Sau te duci și te rogi de diverși ca să te lase să intri la restaurant.

De altfel, Tavi v-a arătat și în video aseară, dacă vii de pe plajă nu prea ai șanse să mănânci, pentru că înainte trebuie să treci pe la camera de hotel, să te faci frumos. Și după aceea, dacă ei te scanează și arăți bine te primesc, dacă nu, trebuie să mergi mai departe, să cauți în altă parte”, a explicat Gabriela Cristea, în clipul video postat pe Facebook.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Detaliu şocant! Ce făceau de doi ani soţii care au murit la Crevedia. Putea fi evitată tragedia

Viva.ro Fiica lui Mircea Geoană, nuntă pe lux și opulență! S-a căsătorit la Veneția, iar invitații au fost cazați la unul dintre cele mai uluitoare hoteluri din lume

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Ele sunt zodiile răsfățate de astre în următoarele 3 luni. Săgetătorii trag lozul norocos

Știrileprotv.ro Ionuț Doldurea, pentru Știrile PROTV: „În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu a fost vorba de o țigară”

Observatornews.ro SURSE: Şoferul drogat Vlad Pascu, în sevraj în spatele gratiilor. Se plânge că se simte rău şi e agresiv verbal

Orangesport.ro Încep problemele pentru Luca Reghecampf. Statul român, primii paşi pentru a-l sancţiona pe fiul antrenorului Craiovei, în urma declaraţiilor antisemite

Unica.ro S-a aflat! Ce s-a întâmplat cu Bianca Giurcă și Marius Moise după Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat cărțile pe față