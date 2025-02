„Tocmai m-am întors acasă, am făcut trei prezentări, am deschis Dubai Fashion Week. Sunt foarte obosit, plec pe 2 la Paris Fashion Week.

Energia mi-o iau de la voi, de la public, de la fanii mei, de la evenimentele pe care le fac. Mă fac să tind către perfecțiune, deși nimeni nu e perfect. Am grijă să mă hidratez, dar mănânc alandala.

Sport nu fac, pentru că nu-mi permite sănătatea. Știi cum e, nu poți să le ai pe toate! Eu am ales această cale a celebrității, a muncii susținute. Eu mă laud cu o muncă de 40 de ani. Sunt așa în priză de 40 de ani! Am o activitate într-un oraș și mai rămân acolo o zi, două”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit Cancan.

Recent, Cătălin Botezatu a fost obligat să renunțe la un concediu plătit în mai multe destinatii de poveste.

„Nu am timp de vacanțe. Pentru prima dată, anul acesta mi-am anulat o vacanță superbă. Începea la Miami, apoi Revelion pe cel mai mare vas de croazieră din lume și trei săptămâni de nebunie la Tulum.

Am anulat și am pierdut tot, pentru că evenimentele de fashion au fost mult mai importante. Am făcut Revelionul la Cluj. Și România e frumoasă! Găsesc destinațiile de suflet din țara mea, chiar dacă pierd destinațiile exotice”, a adăugat acesta.

„Am fost cam în toate locațiile, de la Polul Nord la Polul Sud, de la Est la Vest, în afară de câteva țări din Africa Centrală. Dacă aș putea totuși, m-aș teleporta în Islanda, pentru că am fost de șase ori și o iubesc. E o țară magică, a misterelor. M-aș duce poate și în Bora Bora, în Vietnam, unde s-a filmat Avatar, și Bali, unde am fost de 16 ori”, a încheiat designerul.

