Noul vehicul, pentru care s-au deschis precomenzile luna trecută, este disponibil în trei variante, cu prețuri cuprinse care pornesc de la 349.800 de yuani, adică 44.300 de euro.

Lansarea inițială se concentrează pe versiunile hibride plug-in (PHEV) Super Hi4, urmând ca modelele HEV (hibrid electric) și BEV (electric cu baterie) să fie lansate mai târziu în acest an.

Prețuri de la 44.300 de euro

Ediția de lux extinsă: 349.800 de yuani (44.300 euro)

Luxury Family Edition: 359.800 yuani (45.550 euro)

Executive Extended Edition: 389.800 yuani (49.350 euro).

Wey V9X se inspiră din estetica arhitecturală tradițională chineză. Partea frontală prezintă o grilă închisă „Star-ring” și o bandă de lumini LED de tip „Galaxy”, centrată de un logo 3D iluminat plutitor.

Vehiculul este echipat cu faruri inteligente Hi Light, capabile să proiecteze șase scenarii diferite de asistență la conducere și diverse animații de bun venit, inclusiv teme pentru zile de naștere și sărbători.

În ceea ce privește dimensiunile, modelul V9X este disponibil în două configurații:

Versiunea Family (ampatament standard): 5205 mm (L) x 2025 mm (l) x 1825 mm (H), cu un ampatament de 3050 mm.

Extended Edition: 5299 mm (L) x 2025 mm (l) x 1825 mm (H) cu un ampatament de 3150 mm.

Toate modelele sunt echipate standard cu jante de 21 de inchi și sunt disponibile în șapte culori exterioare, inclusiv „Purple Gold” și „Ink Black”.

Interior de lux

În interior, V9X prezintă un design al cabinei denumit „Warm Embrace”, cu scaune din piele Nappa și broderii 3D.

Bordul este dominat de un ansamblu masiv de ecrane, incluzând un panou de instrumente de 12,3 inchi, un ecrane central de 17,3 inchi și un proiector head up de 29 inci.

Alimentat de cipul Qualcomm 8295P, agentul AI „Xiao Wei” utilizează o cameră de 5 milioane de pixeli pentru a efectua recunoașterea identității, captarea emoțiilor și îngrijirea activă a scenei.

Scaun Zero Gravity

Scaunul șoferului dispune de duritate reglabilă a airbagului, în timp ce „Zero Gravity King Chair” din al doilea rând oferă un sistem de masaj în 22 de puncte și un suport electric pentru picioare în 4 direcții.

Pasagerii din spate se bucură, de asemenea, de un ecran de divertisment de 21,4 inchi, un frigider de 7 litri și încărcare wireless de 50 W.

Experiența audio este asigurată de sistemul Coffee AI Sound, care dispune de 31 de difuzoare și o putere maximă de 3080 W.

Super-hibrid

Sub capotă, Wey V9X este propulsat de sistemul hibrid Super Hi4, care combină un motor 2.0T cu două motoare electrice și o transmisie hibridă dedicată (DHT) cu 4 trepte.

Motorul dezvoltă o putere maximă de 175 kW (235 cai-putere). În funcție de configurație, sistemul oferă trei combinații de motoare:

Față 110 kW (148 CP) + Spate 220 kW (295 CP): Putere totală a sistemului de 500 kW (671 CP).

Față 100 kW (134 CP) + Spate 240 kW (322 CP): Putere totală a sistemului de 510 kW (684 CP).

Față 110 kW (148 CP) + Spate 270 kW (362 CP): Putere totală a sistemului de 550 kW (738 CP).

Autonomie pur electrică de 470 kilometri

Capacitățile bateriilor variază între 55,4 kWh și 80 kWh, oferind o autonomie electrică pură CLTC de la 310 km la 470 km.

Autonomia CLTC, în sistemul de testare chinezesc, presupune mai multă circulație în oraș, astfel că o autonomie mai realistă, precum cea WLTP, înseamnă un kilometraj mai mic cu circa 20% față de datele oferite de producător.

Autonomia maximă totală ajunge la 1.700 de kilometri cu bateria plină și rezervorul umplut.

Șasiu inteligent

„Șasiul Super Smart” include o suspensie pneumatică cu două camere, dezvoltată intern și amortizare variabilă continuă EDC.

Roțile spate pot vira la un unghi de 10 grade, ceea ce înseamnă o rază de viraj de 5,1 metri.

Vehiculul introduce și „Virtual Wheelbase Adjustment”, care poate simula un interval de ampatament de la 2,2 la 3,15 metri pentru a optimiza flexibilitatea manevrabilității.

În fine, compania se laudă că oțelul de înaltă rezistență și aliajele constituie 88% din structura caroseriei.

Siguranță

Wey V9X este echipat cu 9 airbaguri și o baterie de alimentare protejată de 6 straturi de blindaj de „calitate militară”.

Pentru conducerea autonomă, vehiculul utilizează 27 de senzori de înaltă performanță și cipul Thor-U, oferind o putere de calcul de 700 TOPS.

Modelul mare VLA permite utilizatorilor să controleze manevre complexe – precum schimbarea benzii de circulație, întoarcerile în U și parcarea – prin comenzi vocale.

Cine este Wey

Wey este o marcă de lux aparținând companiei Great Wall Motor.

În ultimele 12 luni, vânzările sale au atins un nivel maxim în luna decembrie a anului trecut, cu 12.899 de unități, ceea ce reprezintă o creștere de 46,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Principalii rivali ai mărcii Wey sunt alte mărci de lux: Denza – marcă deținută de BYD, Zeekr – deținută de Geely ori producătorul Li Auto.

Numele său vine de la președintele Great Wall, Wey Jianjun.

Great Wall Motor este unul dintre cei mai mari producători de SUV-uri și camionete din China. Grupul deține mai multe branduri, pe lângă cel omonim având și Haval, Ora, Poer și Tank, plus Wey.

Anul trecut, grupul a vândut 1,32 milioane de autovehicule, în urcare cu 7,3% față de 2024. În China, Great Wall este asociat cu BMW, producând mașini Mini. De asemenea, este și producător de motociclete, sub brandul Souo.