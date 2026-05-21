Inițiată la ordinul direct al președintelui Kassym-Jomart Tokayev, măsura are ca scop reducerea rapidă a poverii financiare care apasă asupra populației.

Potrivit deputatei Snezhanna Imasheva, deși suma totală a datoriilor este încă în curs de cartografiere, estimările preliminare indică o valoare uriașă, de câteva miliarde de tenge (moneda națională).

Aproape 90% din totalul sancțiunilor vizate au fost aplicate de Ministerul Afacerilor Interne și reprezintă abateri în trafic.

Ce se șterge și cine scapă de plată

Dacă pachetul legislativ va primi votul final, autoritățile vor anula atât valoarea de bază a amenzilor, cât și toate penalitățile de întârziere acumulate de-a lungul timpului.

Totuși, parlamentarii au impus o regulă de aur: vor fi iertate exclusiv abaterile ușoare, care nu au pus în pericol viața sau integritatea fizică a altor persoane.

Sancțiuni eligibile pentru amnistie sunt conducerea vehiculului fără purtarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil la volan în timpul mersului.

În schimb, încălcările considerate grave și periculoase nu vor intra în programul de amnistie. Șoferii care au trecut pe roșu, au depășit viteza legală sau au condus sub influența alcoolului vor fi obligați să achite integral sancțiunile.

Pachetul include și o amnistie penală

Planul de clemență al autorităților de la Astana nu se oprește doar la amenzile contravenționale. În paralel, comisiile parlamentare analizează un al doilea proiect care prevede o amnistie penală.

Această măsură urmează să se aplice persoanelor care au comis infracțiuni minore, precum și celor găsite vinovate de fapte cu un grad de gravitate mic sau mediu.

Deputații kazahi și-au exprimat intenția de a accelera procedurile în comisii pentru a adopta integral ambele proiecte de amnistie înainte de încheierea actualei sesiuni legislative.