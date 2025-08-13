În 2003, pe când avea doar 18 ani, Ronaldo semna primul său mare contract cu Manchester United, în valoare de 12 milioane de lire sterline. La acea vreme, era cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un adolescent în fotbalul englez. Șase ani mai târziu, portughezul își împlinea visul de a juca pentru Real Madrid, iar transferul său, în valoare de 94 de milioane de euro, stabilea un nou record mondial.

Forbes spune că portughezul ar avea 275 de milioane de dolari în cont

La Madrid, Cristiano Ronaldo câștiga un salariu anual de aproximativ 13 milioane de euro și își prelungea angajamentele până în 2018, perioadă în care cucerea multiple trofee, inclusiv patru Ligi ale Campionilor.

În anul 2018, el făcea pasul spre Juventus, într-un transfer de 100 de milioane de euro. Acolo devenea cel mai bine plătit fotbalist din Serie A, cu un salariu anual de aproximativ 30 de milioane de euro.

După trei ani petrecuți în Italia, Cristiano Ronaldo revenea pentru scurt timp la Manchester United, apoi, în decembrie 2022, semna cu Al-Nassr din Arabia Saudită. Contractul său, de 200 de milioane de euro pe an, era cel mai mare salariu din istoria fotbalului.

Averea sa este estimată în anul 2025 la 275 de milioane de dolari, potrivit celor de la Forbes, însă este bine știut faptul că în toată cariera lui a generat în total peste un miliard de dolari, o performanță atinsă de foarte puțini sportivi din lume.

Cristiano Ronaldo, salariu de 936 de milioane de dolari

În anul 2025, portughezul își prelungea înțelegerea pe încă doi ani, pentru o sumă estimată la 936 de milioane de dolari.

O parte importantă din averea lui Cristiano Ronaldo provine din sponsorizări: aproximativ 50 de milioane de dolari. În 2016, el semna un acord pe viață cu Nike, evaluat la un miliard de dolari, iar în prezent colaborează cu branduri precum Herbalife, Binance, TAG Heuer, MTG, Therabody, Panini și Whoop.

Ronaldo este, de asemenea, cel mai urmărit om de pe Instagram, cu 662 de milioane de urmăritori. Un singur post sponsorizat îi aduce în medie 3,23 de milioane de dolari, potrivit CNN.

Pe partea de afaceri, portughezul a lansat brandul vestimentar CR7 în 2013, a intrat în industria parfumurilor, a creat compania de apă minerală URSU, aplicația de fitness Erakulis și programul de recuperare AVA. În 2025, alături de logodnica sa Georgina Rodriguez, a fondat agenția imobiliară Bellhatria Real Estate. Este și cofondator al clinicii Insparya, specializată în transplant de păr, și a investit în hoteluri, restaurante și avioane private.

Deși cifrele contractelor sale sunt amețitoare, Cristiano Ronaldo a declarat în repetate rânduri că banii nu îl motivează. „Nu știu câți bani am. Nu e asta ceea ce mă motivează. La început, da, pentru că nu aveam nimic și îmi doream să am bani pentru mine și familia mea. Dar acum nu e cel mai important lucru”, mărturisea el în anul 2024.

În anul 2012, în plin contract cu Real Madrid, respingea acuzațiile că ar cere mai mulți bani, afirmând că într-o zi se va dovedi contrariul. Chiar și după transferul în Arabia Saudită, când a fost criticat pentru alegerea făcută, Cristiano Ronaldo a susținut că dorința sa este să continue să joace la cel mai înalt nivel, nu să adune avere.

