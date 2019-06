Marcel Toader a decis să recurgă la instanță pentru a-și recupera datoriile de la prieteni. Omul de afaceri a explicat, în cadrul emisiunii Star Magazin, de la Antena Stars, că suma de bani pe care o are de recuperat este una foarte mare.

„Sunt două persoane pe care le-am împrumutat şi care nu au catadicsit să-mi mai întoarcă banii. Nu, este vorba de contracte de împrumut neonorate, bineînţeles, adică nu au mai dat banii înapoi. Da! Şi de prietenie şi în al doilea caz şi de o oarecare rudenie, da.

Eu nu aş vrea să îi pierd, pentru că sunt un tip înţelegător. Sunt o persoană care are bun simţ şi înţelegere, dar există şi la mine o limită, ca la tot omul, înţelegeţi?

Păi în total, vreo 50 de mii de euro. Am făcut de toate până acum, am încercat, am tot încercat cu frumosul, dar degeaba?

Nu că m-au supărat, dar e păcat, pentru că sunt banii mei şi trece timpul şi eu am nevoie de bani, normal, ca orice om, nu vedeţi ce vremuri trăim”, a declarat Marcel Toader.

Marcel Toader este un fost sportiv de performanță și actual om de afaceri. De-a lungul anilor, acesta a fost în centrul atenției din cauza numeroaselor sale căsnicii și divorțuri, șase la număr.

Citește și:

Altă multinațională farma primește favoruri de la Guvernul Dăncilă: prețurile la două medicamente pentru hepatită C și ciroză hepatică produse de Abbvie au crescut cu „derogare” de la lege!

Citește mai multe despre Marcel Toader, datorii și Euro pe Libertatea.