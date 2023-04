Câți bani au fost câștigați într-un an în emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D. „Jocul cuvintelor” are azi ediție specială

Emisiunea „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” se află astăzi la zi de sărbătoare, căci marchează astăzi un an de la prima difuzare la Kanal D. Televiziunea transmite că „dintre cele 150 de ediții difuzate pe parcursul întregului an de „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, o treime dintre acestea au fost lider de piață, pe targetul All Urban, și 37 de ediții au fost lider de piață pe targetul Național.

În medie, 2.356.000 de telespectatori au urmărit cel puțin un minut ediția din data de 24 iunie 2022, ce a înregistrat un rating de 5,4% și o cotă de piață de 19,2% pe targetul Național”.

Peste 11.000 de cuvinte folosite, 34.000 de minute de concurs, 760 de concurenți, 45.000 de indicii oferite, 10.000 de litere cerute de concurenți și valoarea premiilor acordate de aproximativ 1.000.000 de lei, acesta este bilanțul la un an de la prima difuzare a quiz show-ulu de la Kanal D.

Ce se întâmplă în ediția din această seară

În ediția aniversară din această seară, cinci concurenți care au mai participat în cadrul concursului, dar au pierdut la o diferență foarte mică, de un cuvânt, vor reveni la celebrul pupitru pentru o a doua șansă în lupta cu definițiile enunțate de moderatorul emisiunii.

Înainte de debutul ediției din această seară, colegii de emisiune i-au făcut lui Dan Negru o surpriză delicioasă. Înarmați cu un tort uriaș, au pășit în platoul emisiunii celebrând aniversarea unui an de „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

„Sunt alături astăzi de câțiva concurenți foarte tari, care au fost aproape de marele câștig. Am realizat o ediție specială cu ei. Valoarea premiilor oferite până acum la Jocul cuvintelor este de aproape un milion de lei, dar cel mai important este că am mințile românilor, asta contează”, a spus Dan Negru.

Așadar, în această seară, de la ora 22:45, are loc o ediție cu totul specială „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

În ce și-a investit Dan Negru banii câștigați din televiziune

Dan Negru nu a fost niciodată deranjat de faptul că s-a spus că este zgârcit și spune că i-a prins bine această cumpătare. Prezentatorul de la Kanal D și-a investit banii câștigați din televiziune în terenuri și imobile. El a făcut și o comparație cu alți colegi de breaslă care au ales să cheltuiască banii pe haine și mașini scumpe. „M-am regăsit în cumpătare, dar unii au tradus asta în zgârcenie.

Acum îmi place și chiar mă laud cu asta. Acum 20 de ani, colegi de-ai mei își luau mașini sau haine de firmă din banii câștigați. Eu, zgârcit, investeam în ceva ce rămâne. În cărămizi sau teren. Mașinile și hainele de firmă s-au devalorizat. Celelalte au crescut. Mă bucur că am fost zgârcit…”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru VIVA!

Prezentatorul de la Kanal D a vorbit în cadrul interviului și despre avantajele și dezavantajele statutului de vedetă. Dan Negru recunoaște că există mai multe părți bune atunci când ești persoană publică.

„Sincer, nu am găsit dezavantaje și fac treaba asta de 30 de ani. Pe mine mă bucură atenția oamenilor pe stradă sau oriunde, nu mă obosește. Atenția lor arată faptul că îți faci treaba bine. Avantaje sunt multe, dar cel mai importat e că simți iubirea, uneori și reproșul oamenilor. Le simți oriunde, în magazin, pe stradă, oriunde. Nicio altă meserie nu-ți dă șansa asta”, a spus acesta.

