„By Monica Columbeanu” a fost reality show-ul în care viața Monicăi și a lui Irinel Columbeanu era prezentată pe micul ecran, la B1TV. Afaceristul a fost cel care a purtat toate negocierile, chiar și pentru partea financiară. Conform mărturisirilor făcute în cartea sa, cei doi primeau 5.000 de euro pe săptămână, acest proiect desfășurându-se pe o perioadă mai lungă, aproximativ 15 săptămâni.

Banii nu erau însă încasați de Irinel, ci de Monica Gabor. Suma mergea într-un cont deschis pe numele ei. „Deoarece ideea era să o facă pe Monica conștientă de faptul că are o sursă de venit prin muncă, mai întâi îi făcu o firmă cu numele ei de-atunci (putea fi schimbat eventual după cununie), și acea firmă fu semnatarul contractului cu postul de televiziune, de 5.000 de euro pe săptămână.

Emisiunea urma să se numească Fără comentarii, și o indica pe Monica pe numele ei de fată ca realizator. Fiecare episod ținea o oră, se difuza marți seara de la ora 20:00, și reluările în celelalte zile de la 17:00, totul urmând să înceapă în ultima săptămână a lunii aprilie. Nu exista niciun scenariu făcut anterior filmărilor, pe care ei să fie nevoiți să îl respecte, și niciun program fix al filmărilor. Libertatea era deplină”, a scris în carte Irinel Columbeanu, potrivit click.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Detalii despre nunta lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor

Într-o emisiune TV recentă, el a mai povestit despre nunta lor. Din anul 2006 până în 2011, Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți. Cei doi au devenit părinți în 2007, vedeta a născut o fetiță, pe Irina Columbeanu, care acum are 14 ani. Din păcate, divorțul a venit în 2011, după doar cinci ani de căsnicie.

Chiar dacă s-au separat, mulți își amintesc de nunta celor doi, eveniment intens mediatizat la vremea aceea. Nici Irinel Columbeanu nu a uitat, a fost singura dată când s-a căsătorit, când a spus marele DA unei femei. Acum s-au aflat detalii din culisele acestui eveniment, dar și cum a fost abandonată de rude Monica Gabor.

Familia ei nu a văzut cu ochi buni căsnicia sa cu Irinel Columbeanu. La nunta de la Izvorani nu a venit decât mama ei. „Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a spus afaceristul la „Xtra Night Show”, conform click.ro.

Astfel, Monica Gabor a avut la nuntă doar un invitat din familia ei, pe mama sa. „La nuntă eu am întrebat-o: Măcar spune-mi câți vor fi din partea ta. Și atunci mi-a spus că n-o să aibă decât un singur invitat. Zic: Cum adică?

Păi da, pe mama. Mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai dezvăluit afaceristul.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Singurul cuvânt din limba română care începe cu ‘tm’. Acum nu mai trebuie să te dai bătut la Fazan

Observatornews.ro Momentul în care un elicopter se prăbușește lângă turiști, în Atlantic, la câțiva metri de malul plajei din Miami

HOROSCOP Horoscop 20 februarie 2022. Berbecii ar putea să face ca ziua de astăzi să corespundă dorinței lor profunde de liniște

Știrileprotv.ro VIDEO Primul interviu acordat de celebrul „The Tinder Swindler” de pe Netflix. „Sunt un adevărat gentleman”

Telekomsport VIDEO VIRAL | Un fotbalist n-a mai rezistat când a văzut-o pe această tânără. Reacţia lui a făcut înconjurul lumii