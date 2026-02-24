Florin Ristei a vorbit deschis despre câștigurile sale din televiziune și a acceptat, cu umor, o provocare matematică în cadrul podcastului „Salvat de Clopoțel”, moment care a stârnit imediat curiozitatea fanilor.

Invitat în podcast, Florin Ristei a fost pus în fața unui exercițiu aparent simplu, dar cu implicații interesante. Artistul a trebuit să adune anul în care a câștigat X Factor România cu suma primită pentru un sezon în calitate de jurat, iar rezultatul obținut să fie împărțit la șapte. Exercițiul a fost gândit ca o provocare spontană, menită să testeze rapiditatea de calcul, dar și să ofere publicului un indiciu despre veniturile sale din show-ul de succes.

Sabin: „Adună anul în care ai câștigat X Factor. 2013. Plus cât câștigai pe sezon ca jurat. 2013. Ok. Împarte la șapte. Adică n-am de unde să știm cât câștigai tu. Adică nu știu cât câștigai. Tu poți să dai o sumă acolo. Tu crezi că sunt oamenii așa atenți la noi?”

„5584. Crede-mă, e foarte puțin”, a dezvăluit Ristei în cadrul podcastului Salvat de Clopoțel.

Sabin: „Deci 5584. A se nota. Uite, îmi notez pe un colț de ceva. Uite, îmi scriu aici în notițe. 5584.”

După ce a făcut calculele pe loc, Florin Ristei a ajuns la rezultatul 5.584, cifră care, interpretată în context, ar indica faptul că artistul ar câștiga aproximativ 40.000 de euro pe sezon. Momentul a fost tratat cu autoironie de către cântăreț, care nu a evitat subiectul și a acceptat jocul cu zâmbetul pe buze.

Florin Ristei a câștigat X Factor în anul 2013

Discuția a readus în atenție parcursul său impresionant. Florin Ristei a devenit cunoscut încă din copilărie, odată cu piesa „Ea este Dana”, iar consacrarea în muzică a venit în 2013, când a câștigat sezonul al treilea al competiției X Factor România. În finală, el s-a confruntat cu un alt concurent puternic, ambii făcând parte din echipa juratei Delia, iar voturile telespectatorilor au fost decisive.

Artistul originar din Galați a plecat atunci acasă cu trofeul și marele premiu în valoare de 120.000 de euro, succes care i-a consolidat cariera și i-a deschis drumul către proiecte importante în industria muzicală și în televiziune.

