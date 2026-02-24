Florin Ristei a vorbit deschis despre câștigurile sale din televiziune și a acceptat, cu umor, o provocare matematică în cadrul podcastului „Salvat de Clopoțel”, moment care a stârnit imediat curiozitatea fanilor.

Invitat în podcast, Florin Ristei a fost pus în fața unui exercițiu aparent simplu, dar cu implicații interesante. Artistul a trebuit să adune anul în care a câștigat X Factor România cu suma primită pentru un sezon în calitate de jurat, iar rezultatul obținut să fie împărțit la șapte. Exercițiul a fost gândit ca o provocare spontană, menită să testeze rapiditatea de calcul, dar și să ofere publicului un indiciu despre veniturile sale din show-ul de succes.

Sabin: „Adună anul în care ai câștigat X Factor. 2013. Plus cât câștigai pe sezon ca jurat. 2013. Ok. Împarte la șapte. Adică n-am de unde să știm cât câștigai tu. Adică nu știu cât câștigai. Tu poți să dai o sumă acolo. Tu crezi că sunt oamenii așa atenți la noi?”

„5584. Crede-mă, e foarte puțin”, a dezvăluit Ristei în cadrul podcastului Salvat de Clopoțel.

Sabin: „Deci 5584. A se nota. Uite, îmi notez pe un colț de ceva. Uite, îmi scriu aici în notițe. 5584.”

După ce a făcut calculele pe loc, Florin Ristei a ajuns la rezultatul 5.584, cifră care, interpretată în context, ar indica faptul că artistul ar câștiga aproximativ 40.000 de euro pe sezon. Momentul a fost tratat cu autoironie de către cântăreț, care nu a evitat subiectul și a acceptat jocul cu zâmbetul pe buze.

Florin Ristei a câștigat X Factor în anul 2013

Discuția a readus în atenție parcursul său impresionant. Florin Ristei a devenit cunoscut încă din copilărie, odată cu piesa „Ea este Dana”, iar consacrarea în muzică a venit în 2013, când a câștigat sezonul al treilea al competiției X Factor România. În finală, el s-a confruntat cu un alt concurent puternic, ambii făcând parte din echipa juratei Delia, iar voturile telespectatorilor au fost decisive.

Artistul originar din Galați a plecat atunci acasă cu trofeul și marele premiu în valoare de 120.000 de euro, succes care i-a consolidat cariera și i-a deschis drumul către proiecte importante în industria muzicală și în televiziune.

Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Știri România 11:20
Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Ninsori, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod portocaliu și galben emise de ANM
Știri România 11:02
Ninsori, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod portocaliu și galben emise de ANM
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo"
Stiri Mondene 11:45
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo"
Dieta Irinei Loghin pentru a arăta cât mai bine la 87 de ani. Ce bea în fiecare dimineață. „Nu este ușor, dar așa mă mențin"
Stiri Mondene 11:14
Dieta Irinei Loghin pentru a arăta cât mai bine la 87 de ani. Ce bea în fiecare dimineață. „Nu este ușor, dar așa mă mențin"
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale"
Exclusiv
Politică 11:06
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale"
