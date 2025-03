Cu o carieră impresionantă în gastronomie și o poveste de viață fascinantă, Orlando Zaharia a împărtășit” gândurile și experiențele sale din lumea culinară reușind astfel, să facă lumină privind meseria de chef. El a rupt tăcerea și a vorbit și despre veniturile specialiștilor din acest domeniu, ajutându-ne astfel, pe noi, consumatorii să înțelegem rolul pe care îl are un chef în bucătăria unui restaurant.

Într-o industrie gastronomică în continuă transformare, Orlando Zaharia subliniază importanța chef-ilor calificați și impactul pe care aceștia îl au asupra restaurantelor, în cadrul podcastului „Altceva”, moderat de Adrian Artene.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Orlando Zaharia afirmă că un chef de renume poate comanda salarii exorbitante, de peste 5.000 de euro, dar în același timp, în România, un chef talentat are puterea de a influența nu doar preparatele din meniu, ci și strategia financiară a restaurantului în care lucrează.

Recomandări Elev din București, cercetat de FBI pentru acte de terorism. Adolescentul face parte dintr-o rețea globală care vizează „prăbușirea actualei ordini mondiale”

„Un bucătar român, dacă ajunge chef în România, poate să câștige atât cât vrea el pentru că la el este meseria, la el sunt orele de program, la el este evoluția restaurantului, la el sunt banii care intră în buzunarul proprietarului”, a spus Zaharia, subliniind că cheia succesului se află în mâinile chef-ului.

Aceasta evidențiază cât de crucial este rolul unui chef în stabilitatea și succesul pe termen lung al unei afaceri în domeniul alimentației. El a remarcat, de asemenea, că în restaurantele mici, amprenta unui chef devine evidentă datorită implicării directe în procesul culinar.

„Este o singură persoană care conduce o echipă”, a adăugat el, sugerând că atingerile personale ale chef-ului pot face diferența între un preparat obișnuit și o creație culinară de excepție.

Orlando Zaharia, bucătarul președintelui Traian Băsescu

Orlando Zaharia a ajuns bucătarul personal al președintelui României, la Administrația Prezidențială. „Eu am gătit pentru președinția României în mandatul lui Traian Băsescu. Mi-am făcut meseria cu dedicație și aș fi lucrat și pe câmp, și sub apă, doar ca să experimentez cât mai mult și să evoluez în meseria mea. Pentru că deja începusem să gust din ce înseamnă competiție, mergeam la concursuri internaționale…”, a dezvăluit el într-un interviu pentru Libertatea.

Recomandări Alfred Simonis dezvăluie cum au negociat liderii PSD zborurile Nordis: „Vreți să veniți și voi?”. „Da, cu condiția să plătim”

Și mai adaugă: „Am gătit pentru mai multe persoane importante și cred că aș cataloga așa majoritatea clienților mei. Întotdeauna este o emoție, o presiune, pentru că ai nevoie de confirmare. De aceea s-a inventat apariția chef-ului la sfârșitul unei cine, ca să știi dacă te aplaudă lumea sau se uită cruciș la tine”.

Orlando recunoaște că a avut și momente în care a făcut gafe! „Am avut o comandă de 90 de porchetta (n.r. – friptură de porc sub formă de ruladă) pe care le-am gătit peste noapte și nu am calculat bine temperatura. Deci am făcut cu totul altceva din acea porchetta, așa că m-am apucat a doua zi și am făcut alta”.

Urmărește-ne pe Google News