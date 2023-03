Într-un interviu pentru CANCAN, Catinca Zilahy a făcut dezvăluiri despre tatăl ei vitreg, Petre Roman. Mioara s-a căsătorit cu fostul politician în anul 1974 și au divorțat în anul 2007. Înainte de a fi cu Petre Roman, Mioara a trăit o poveste de dragoste cu Iosif Zilahy și împreună o au pe Catinca.

Sora Oanei Roman a mărturisit că a fost dezamăgită de tatăl ei vitreg, atunci când acesta a ales să plece din viața lor. De asemenea, Catinca este de părere că Petre Roman s-a comportat precum un „adolescent egoist și nu ca un adult”.

„Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viața noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. Dovadă stă felul în care se comportă cu Oana. Mi se pare incalificabil faptul că ea nu poate avea o relație normală cu fratele ei vitreg. În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva.”

Tata a fost un om extrem de elegant și rafinat. Am învățat de la el că principiile sunt importante în viață, să nu fac compromisuri jenante. Catinca Zilahy

Iosif Zilahy s-a stins din viață în iarna anului trecut, iar Catinca a suferit enorm. „Da, am avut niște ani grei din multe puncte de vedere, iar plecarea tatălui meu a fost o lovitură greu de dus. Toată viața am ținut legătura cu el și în ultimii ani chiar ne-am apropiat extraordinar de el. Tata a fost sportiv de performanță, membru al clubului Steaua și a practicat scrima. Dar cariera lui a atins apogeul atunci când a devenit antrenor. A antrenat echipa feminină de aur a României, dar și alte nume mari ale scrimei. A avut campioni mondiali și olimpici. De altfel, la incinerarea lui, au venit toți prietenii săi rămași în viață. M-au sunat și toți cei care sunt stabiliți în străinătate. Vorbim de prietenii care durau și de 70 de ani. Tata a fost un om extrem de elegant și rafinat. Am învățat de la el că principiile sunt importante în viață, să nu fac compromisuri jenante și, de asemenea, cred că apetența pentru estetic este moștenită tot de la el. Când eram mică, țin minte că desenam împreună. Tata a fost un bărbat extrem de frumos și îngrijit până în ultima clipă.”

Catinca și Oana Roman au avut parte și de neînțelegeri de-a lungul anilor. Cele două surori nu prea mai vorbesc acum, iar relația lor este una destul de tensionată. Fiica lui Petre Roman își acuză sora că nu dorește să își viziteze mama la azil.

„Oana repetă un tipar familial toxic”

În timp ce Oana Roman expune tot ce se întâmplă în viața ei, Catinca este fix opusul ei. Ea preferă să fie cât se poate de discretă cu viața sa personală.

„Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite. În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea. Cred ca a fost si o problemă a părinților noștri, faptul că nu au lucrat la apropierea noastră, ba dimpotrivă. Nu a fost intenționat, dar o parte din acțiunile lor au dus la situația actuală. Nu e un reproș, ci o constatare. Eu cred că cel mai important pentru evoluția noastră ca individ este recunoașterea și asumarea greșelilor și a defectelor.

Oana e o fată inteligentă, amuzantă, foarte muncitoare. Însă, din păcate, repetă un tipar familial toxic. Eu îi doresc din suflet să depășească acest moment și să se bucure de copil și de viață așa cum merită. Cred că Oana are o anumită fragilitate emoțională pe care încearcă să și-o gestioneze prin validarea publică.”

