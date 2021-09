Fiica vitregă a lui Petre Roman a făcut dezvăluiri cutremurătoare și a recunoscut că în trecut a fost victima violenței domestice și a abuzului psihic. Nicio femeie nu ar trebui să accepte să fie agresată de partener, iar de acest lucru și-a dat seama și vedeta.

În interviul pe care l-a oferit în emisiunea online „În Oglindă”, Catinca Roman a vorbit despre foștii parteneri de care nu vrea să-și mai aducă aminte. Vedeta a fost bătută de un fost iubit și a povestit cum a afectat-o această întâmplare.

„Sunt mai mulți (n. red. parteneri de care nu vrea să își aducă aminte) pentru că mă pun în oglindă cu starea mea sufletească de atunci. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. În timp, tot m-am ales cu ceva. Da, am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat mentalitatea contactul cu societatea occidentală”, a spus ea.

Catinca Roman: „Am dat explicații penibile cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție”

Catinca Roman a trecut prin experiențe traumatizante pe care nu le poate uita nici acum. În momentul în care a fost lovită, vedeta nu a apelat la ajutorul nimănui, ci a preferat să caute scuze pentru a ascunde cele întâmplate.

„E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt percepută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva. Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde”, a mai declarat Catinca Roman.

Când a fost bătută, Catinca Roman nu a mers la Poliție, iar acum își dă seama de greșeala pe care a făcut-o. Ea a spus că l-a părăsit pe bărbatul care a lovit-o, iar el nu și-a cerut niciodată scuze. Se pare că în familia fostului iubit al Catincăi Roman, violența era un lucru banal.

„Prima palmă pe care am primit-o și la modul respectiv îmi era rușine. Am dat explicații penibile cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. Da, l-am părăsit. Nu și-a cerut scuze, pentru că a fost crescut într-o familie unde violența era un lucru banal”, a completat aceasta.

