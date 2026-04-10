Atacul violent asupra unei angajate a benzinăriei

Potrivit documentelor judiciare, Rolbert Joachin, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a ucis o femeie care lucra ca vânzătoare într-o benzinărie. Numele victimei nu a fost făcut public, fiind protejat de Legea Marsy, dar autoritățile au confirmat că atacul a fost „țintit”.

„Deși victima nu îl cunoștea pe Joachin, cei doi au avut o întâlnire anterioară”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Fort Myers pentru CNN.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, Joachin a lovit repetat cu un ciocan capota și părțile laterale ale unei mașini parcate în fața benzinăriei. Ulterior, femeia a ieșit din magazin pentru a-l confrunta, dar bărbatul s-a întors către ea și a lovit-o în cap, făcând-o să cadă pe trotuar.

A continuat să o lovească de șase ori înainte de a părăsi locul faptei. Poliția a fost alertată la ora 7.19 dimineața, însă, când a ajuns la fața locului, victima era deja inconștientă și nu mai respira.

Șeful Poliției din Fort Myers, Jason Fields, a anunțat că Joachin a fost arestat „în urma unei ample operațiuni coordonate”.

Potrivit documentelor judiciare, suspectul a avut deja interacțiuni anterioare cu autoritățile și a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Joachin este în prezent în custodia poliției, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, urmând să fie judecat pe 4 mai. El este acuzat de crimă, distrugere de bunuri și alte infracțiuni.

Trump critică politicile de imigrație ale lui Joe Biden

La locul incidentului a fost ridicat un memorial pentru femeia ucisă. Prietenii și familia o descriu pe victimă drept „o mamă iubitoare, devotată credinței sale”.

„Este un eveniment tragic. Este pur și simplu lipsit de sens”, a declarat Micah McCombs, agent special interimar în cadrul investigațiilor de securitate internă din Tampa.

Donald Trump a reacționat ferm pe rețeaua sa socială, Truth Social, unde a postat imagini video cu atacul.

„Acest videoclip al crimei brutale este unul dintre cele mai atroce lucruri pe care le veți vedea vreodată”, a scris Trump, descriind suspectul drept un „animal” și criticând legislația care oferă protecție umanitară imigranților din Haiti.

În postarea sa de joi, Trump a acuzat administrația Biden de extinderea programului de Protecție Temporară pentru cetățenii haitieni, pe care l-a numit „un program abuzat și fraudulos”.

„Această crimă ar trebui să fie suficientă pentru ca judecătorii radicali să nu mai blocheze politicile mele de imigrație și să ne permită să punem capăt acestei farse odată pentru totdeauna”, a declarat președintele SUA.

Imagini cu un puternic impact emoțional

Statutul imigrantului acuzat

Joachin a intrat în Statele Unite pe 6 august 2022, fiind reținut de patrula de frontieră americană în cadrul unui „incident de contrabandă maritimă”, potrivit declarațiilor oficialilor ICE.

Deși un judecător federal a emis un ordin de deportare în același an, Joachin a primit statut de protecție temporară, pe care l-a reînnoit în 2024. Ulterior, protecția sa a fost revocată, pe fondul modificărilor legislative inițiate în timpul administrației Trump.

„Administrația Biden i-a acordat lui și tuturor haitienilor statutul de protecție temporară, un program care este masiv abuzat și fraudulos”, a reiterat Trump. Președintele a cerut oprirea imediată a acestor politici și a făcut apel la justiție pentru a interveni. De asemenea, Trump a îndemnat publicul să se roage pentru familia victimei: „Ne vom asigura că această crimă va fi pedepsită rapid și sever!”.

Kelei Walker, director interimar al biroului din Miami pentru Operațiunile de Aplicare și Îndepărtare ale ICE, a numit atacul „un moment tragic și un motiv îngrozitor de a ne reuni”. De asemenea, a subliniat că Joachin și-a depus cererea de prelungire a statutului de protecție la timp, dar aceasta nu a fost aprobată datorită modificărilor legislative.

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
România, văzută de la bordul Artemis II: imaginile uluitoare cu Delta Dunării și Marea Neagră surprinse de astronauții NASA din orbită
1.550 de muncitori și 300 de utilaje lucrează pe A1 din Carpați, unde se construiește Poiana, tunelul lung de 2 kilometri
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
România NU a decretat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu. Pentru Ion Iliescu și Papa Francisc s-a putut, pentru Il Luce, cel mai omagiat român în Europa din ultimii 20 de ani, NU!
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Și dacă câștigă Viktor Orbán?
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică situația: ”Eu îmi respect angajamentele”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
