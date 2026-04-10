Atacul violent asupra unei angajate a benzinăriei

Potrivit documentelor judiciare, Rolbert Joachin, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a ucis o femeie care lucra ca vânzătoare într-o benzinărie. Numele victimei nu a fost făcut public, fiind protejat de Legea Marsy, dar autoritățile au confirmat că atacul a fost „țintit”.

„Deși victima nu îl cunoștea pe Joachin, cei doi au avut o întâlnire anterioară”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Fort Myers pentru CNN.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, Joachin a lovit repetat cu un ciocan capota și părțile laterale ale unei mașini parcate în fața benzinăriei. Ulterior, femeia a ieșit din magazin pentru a-l confrunta, dar bărbatul s-a întors către ea și a lovit-o în cap, făcând-o să cadă pe trotuar.

A continuat să o lovească de șase ori înainte de a părăsi locul faptei. Poliția a fost alertată la ora 7.19 dimineața, însă, când a ajuns la fața locului, victima era deja inconștientă și nu mai respira.

Șeful Poliției din Fort Myers, Jason Fields, a anunțat că Joachin a fost arestat „în urma unei ample operațiuni coordonate”.

Potrivit documentelor judiciare, suspectul a avut deja interacțiuni anterioare cu autoritățile și a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Joachin este în prezent în custodia poliției, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, urmând să fie judecat pe 4 mai. El este acuzat de crimă, distrugere de bunuri și alte infracțiuni.

Trump critică politicile de imigrație ale lui Joe Biden

La locul incidentului a fost ridicat un memorial pentru femeia ucisă. Prietenii și familia o descriu pe victimă drept „o mamă iubitoare, devotată credinței sale”.

„Este un eveniment tragic. Este pur și simplu lipsit de sens”, a declarat Micah McCombs, agent special interimar în cadrul investigațiilor de securitate internă din Tampa.

Donald Trump a reacționat ferm pe rețeaua sa socială, Truth Social, unde a postat imagini video cu atacul.

„Acest videoclip al crimei brutale este unul dintre cele mai atroce lucruri pe care le veți vedea vreodată”, a scris Trump, descriind suspectul drept un „animal” și criticând legislația care oferă protecție umanitară imigranților din Haiti.

În postarea sa de joi, Trump a acuzat administrația Biden de extinderea programului de Protecție Temporară pentru cetățenii haitieni, pe care l-a numit „un program abuzat și fraudulos”.

„Această crimă ar trebui să fie suficientă pentru ca judecătorii radicali să nu mai blocheze politicile mele de imigrație și să ne permită să punem capăt acestei farse odată pentru totdeauna”, a declarat președintele SUA.

Imagini cu un puternic impact emoțional

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 7, 2026

Statutul imigrantului acuzat

Joachin a intrat în Statele Unite pe 6 august 2022, fiind reținut de patrula de frontieră americană în cadrul unui „incident de contrabandă maritimă”, potrivit declarațiilor oficialilor ICE.

Deși un judecător federal a emis un ordin de deportare în același an, Joachin a primit statut de protecție temporară, pe care l-a reînnoit în 2024. Ulterior, protecția sa a fost revocată, pe fondul modificărilor legislative inițiate în timpul administrației Trump.

„Administrația Biden i-a acordat lui și tuturor haitienilor statutul de protecție temporară, un program care este masiv abuzat și fraudulos”, a reiterat Trump. Președintele a cerut oprirea imediată a acestor politici și a făcut apel la justiție pentru a interveni. De asemenea, Trump a îndemnat publicul să se roage pentru familia victimei: „Ne vom asigura că această crimă va fi pedepsită rapid și sever!”.

Kelei Walker, director interimar al biroului din Miami pentru Operațiunile de Aplicare și Îndepărtare ale ICE, a numit atacul „un moment tragic și un motiv îngrozitor de a ne reuni”. De asemenea, a subliniat că Joachin și-a depus cererea de prelungire a statutului de protecție la timp, dar aceasta nu a fost aprobată datorită modificărilor legislative.

