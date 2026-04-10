Deși blocul comunitar are în plan interzicerea completă a importurilor de GNL rusesc până în ianuarie 2027, datele arată o dependență continuă de livrările din Rusia.

Conform datelor furnizate de grupul de cercetare energetică Kpler, importurile de la proiectul Yamal LNG din Siberia au crescut cu 17% în primul trimestru din 2026, ajungând la 5 milioane de tone, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Uniunea Europeană a achiziționat 97% din cele 71 de transporturi de GNL de la Yamal, cheltuind aproximativ 2,88 miliarde de euro, potrivit estimărilor organizației de mediu Urgewald.

Creșterea importurilor din Rusia vine pe fondul unei scăderi a livrărilor de GNL din Qatar, cauzată de deteriorarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și de controlul Iranului asupra strâmtorii Hormuz. Aceste situații au dus la o creștere semnificativă a prețurilor gazelor naturale în Europa, cu o medie de 52,87 euro pe megawatt-oră (MWh) în luna martie, față de 35 euro/MWh în ianuarie și februarie.

«Nu există o dorință din partea cumpărătorilor europeni de a înceta achizițiile de GNL rusesc», a declarat Sebastian Rötters, activist la Urgewald. Din cele 5 milioane de tone livrate în Europa în primul trimestru, 1,8 milioane au ajuns în luna martie, conform datelor Kpler.

În ciuda acestor creșteri, UE a început deja să implementeze măsuri pentru a reduce dependența de gazele rusești.

O interdicție asupra importurilor de GNL prin contracte pe termen scurt este deja în vigoare, iar o interdicție completă este programată să intre în efect în ianuarie 2027.

Potrivit comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, această măsură este esențială pentru a evita repetarea dependenței excesive de gazele rusești, care a fost evidentă înainte de invazia Ucrainei din 2022. «Ar fi o greșeală să repetăm ceea ce am făcut în trecut», a declarat Jørgensen luna trecută.

Proiectul Yamal LNG, cel mai mare furnizor de GNL rusesc către UE, ar putea întâmpina dificultăți în găsirea altor piețe pentru producția sa dacă blocul comunitar va merge mai departe cu interdicția planificată. «Toate cifrele arată o dependență a Rusiei de piața europeană», a subliniat Rötters.

În timp ce livrările către Asia au scăzut anul acesta, parțial din cauza unei interdicții a UE din 2025 care împiedică transferul de GNL rusesc între nave, datele Comisiei Europene pentru 2026 indică faptul că peste două treimi din importurile de GNL ale blocului provin din SUA, semn al unei dependențe tot mai mari de furnizorii americani.

