Catinca a declarat că este deschisă la o împăcare cu sora ei, Oana Roman, însă, trebuie ca aceasta să își dorească același lucru.

„Din partea mea, da, oricând! Nu pot să vorbesc în numele ei, dar din punctul meu de vedere, normal, mi se pare firesc. (n.r. e deschisă către o împăcare cu Oana Roman)

Eu nu țin legătura cu el, nu am ținut-o. (n.r. cu Petre Roman) Din câte am înțeles de la sora mea, nu. (n.r. nu s-a interesat de starea Mioarei Roman)”, a declarat Catinca Roman pentru Ego.ro.

Care este starea de sănătate a mamei sale

Catinca Roman a dat detalii și despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman, care în prezent este internată într-un centru special.

„Mama este staționară. Din păcate, boala de care suferă duce la anumite comorbidități. Pe de altă parte, are și o vârstă, deci aceste comorbidități există și sunt firești. Acum, important este să fie cât mai bine îngrijită și să aibă o calitate a vieții cât mai crescută.

Am căutat ceva (n.r. un loc potrivit pentru Mioara Roman). Din fericire, cunoaștem mulți oameni, deci am adunat sfaturi din mai multe părți, am fost și am văzut mai multe locuri. Însă problema rămâne tot la sistem.

Marea majoritate a oamenilor nu au acces din punct de vedere financiar la un azil unde oamenii sunt bine îngrijiți. Există și la noi!

Problema este că statul nu oferă această asistență socială, care ar trebui să fie oferită, ținând cont de faptul că mulți dintre cei în vârstă sunt cei care au ținut țara pe picioare. Eu cred că merită să aibă o bătrânețe liniștită și fericită!”, a mai povestit Catinca Roman.

