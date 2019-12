De Daria Maria Diaconu,

Vineri, 6 decembrie 2019, s-a desfășurat prima ediție live a emisiunii Vocea României, la care au participat 12 concurenți, câte trei din echipa fiecăruia dintre cei patru antrenori de la show. Opt dintre aceștia s-au calificat mai departe. Printre cei calificați se află și Adriana Simionescu, fata cea mică a lui Adi Minune.

Adriana Simionescu a încheiat prima seară a live-urilor de la Vocea României. Concurenta a interpretat piesa Ettei James, „I Just Want To Make Love To You”.

„Ai o voce foarte bună, ești talentată și ai haz. Bravo, felicitări, foarte reușit momentul”, a spus Smiley.

Lui Tudor Chirilă i s-a părut cel mai bun moment din echipa Brenciu.

„Prezență sclipitoare, voce sclipitoare”, a comentat Irina Rimes.

Adriana Simionescu face parte din echipa lui Horia Brenciu de la Vocea României.

Citeşte şi:

Anchetă bombă în sistemul bancar: BRD s-a autodenunțat la Parchet că a dat mită în cadouri funcționarilor Casei de Sănătate

Copilul femeii abuzate de partener și umilite de o judecătoare, luat de tată cu forța, de pe stradă. Cum îl scuză un polițist pe tatăl agresiv

Ministerul Sănătății: 300.000 de persoane sunt afectate de demență și doar 3.000 de cazuri pe an sunt diagnosticate. Boala pe care o confundăm cu bătrânețea

GSP.RO Benny scos din sărite: „M-am uitat pe Instagramul Cristinei Neagu și mi-era rușine, frate!”