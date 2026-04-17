Un fragment din rugăciunea lui Hegseth a devenit viral online, internauții remarcând că șeful de la Pentagon a folosit o replică din „Pulp Fiction” pe care a atribuit-o unui verset biblic.

Conform unor înregistrări video din timpul evenimentului, Hegseth menționează că rugăciunea sa „este menită să reflecte Ezechiel 25:17”, dar cuvintele rostite de el par inspirate dintr-o replică a personajului Jules Winnfield din „Pulp Fiction”, interpretat de actorul Samuel L. Jackson.

În „Pulp Fiction”, chiar înainte ca personajul Jules Winnfield să-l execute pe un partener de afaceri corupt al şefului său mafiot, acesta declară: „Calea omului drept este asaltată din toate părţile de nelegiuirile celor egoişti şi de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele carităţii şi al bunăvoinţei, îi păstoreşte pe cei slabi prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său şi cel care găseşte copiii pierduţi”.

Pete Hegseth just quoted Pulp Fictions Ezekiel 25:17 like it was the actual Bible… at a Bible study!😳😂

Is this real life?! pic.twitter.com/jtkDJJzeHj — Andy Signore (@andysignore) April 16, 2026

Hegseth a spus la rândul lui: „Calea aviatorului doborât este asaltată din toate părţile de nelegiuirile celor egoişti şi de tirania oamenilor răi. Binecuvântat este cel care, în numele camaraderiei şi al datoriei, îi călăuzeşte pe cei rătăciţi prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său şi cel care găseşte copiii pierduţi”.

Ca urmare a criticilor apărute online și în presă, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a insistat asupra faptului că Pete Hegseth știa că rugăciunea era doar o reflectare a versetului biblic Ezechiel 25:17. „Oricine spune că secretarul a citat greșit Ezechiel 25:17 vinde știri false și ignoră realitatea”, a susținut Parnell.

Ezechiel 25:17 conține următorul text: „Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor știe că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei”.

Joi, la o zi după viralizarea gafei de miercuri, Pete Hegseth i-a comparat pe jurnaliștii care îl „urăsc” pe președintele american Donald Trump cu fariseii „care au ținut un sfat cum să-l distrugă pe Isus”.

În ultimele săptămâni, Hegseth și Trump au încercat să dea o conotație religioasă războiului purtat împotriva regimului din Iran, ambii numind salvarea unui pilot american doborât în teritoriul iranian drept un miracol întâmplat în Duminica Paștelui.

La o slujbă de rugăciune luna trecută, Pete Hegseth s-a rugat ca trupele să poată folosi „o violență copleșitoare împotriva celor care nu merită nicio milă”.

Folosirea limbajului religios în scopuri de război a adâncit ruptura între administrația Trump și Papa Leon al XIV-lea, originar din Statele Unite. La mai puțin de o oră după încheierea conferinței de presă a lui Hegseth, Suveranul Pontif, care este din Chicago, a postat pe X: „Vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul câștig militar, economic și politic, trăgând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”.

