„Am spus cel mai frumos „DA”. Cununia civilă a fost plină de emoții, zâmbete și momente care ne vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am trăit clipe sincere, cu inima deschisă, alături de cei dragi nouă, care ne-au fost aproape și au făcut totul și mai special.

A fost începutul unei noi etape, trăit cu iubire, recunoștință și împlinire

Vă las aici refrenul melodiei „Nopți albe”, o melodie nouă care spune povestea noastră și care se va lansa pe 10 mai, chiar în ziua nunții zi pe care o așteptăm cu nerăbdare”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

La cununia civilă, Victor Cornea a purtat un costum elegant negru, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o rochie albă, cu perle aplicate. Domnișoarele de onoare au purtat rochii roz.

Andreea Bălan și Victor Cornea se află în toiul pregătirilor pentru nunta care va avea loc pe 10 mai. Artista va purta trei rochii de mireasă, iar evenimentul va avea loc la un local de lux din Buftea. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a recunoscut că ea și viitorul soț nu vor avea o lună de miere după nuntă.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară.

Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

