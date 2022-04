Andreea Tonciu își caută acum un apartament mai mare decât cel în care locuiește în prezent, însă își dorește să fie în apropierea mamei sale, care o ajută cu creșterea fiicei sale. Fosta concurentă de la „Survivor România” vrea o locuință mai mare, pentru că fata sa va începe școala în curând și are nevoie de o cameră pentru studiu.

„Vreau să-mi cumpăr un apartament, sunt în vizionări. Vreau să mă mut într-un apartament mai mare. Stăm în 83 metri pătrați cu tot cu balcon, dar vreau peste 100. Vreau cu trei camere, mai mare, pentru că fiica mea începe școala, vreau să-i fac o cameră mai mare, cu birou.

Aici avem camerele foarte mici. Vreau lângă mama, să mă ajute cu fata. Acum tot lângă mama locuim”, a declarat Andreea Tonciu pentru Fanatik.

Căutările pentru o nouă casă se vor opri o perioadă, pentru că Andreea a plecat împreună cu familia sa în Dubai, iar Paștele îl vor petrece în Egipt. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a dezvăluit că nu s-a atins de banii pe care i-a câștigat la PRO TV și sunt toți puși într-un cont.

De cheltuielile familiei se ocupă Daniel Niculescu, soțul vedetei, care are grijă să nu-i lipsească nimic fiicei sale și nici partenerei.

„În Dubai, în vacanță, stăm 10 zile. Și după aceea, de Paște, plecăm în Egipt. Nu am cumpărat vacanța în Dubai din banii de la Survivor. Banii mei sunt banii mei, puși în cont. De vacanța în Dubai – și tot ce depinde de cheltuielile zilnice – se ocupă soțul.

Banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii noștri. Așa e în familia mea (râde – n.r.) Dar eu chiar vorbesc serios. Banii pe care i-am câștigat pe la emisiunile la care am fost sunt în cont. Nu m-am atins de ei”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, despre experiența la „Survivor România”

Deși a stat doar două săptămâni în competiție, ea s-a ales cu probleme de sănătate. Andreea Tonciu nu a dormit deloc în cele 14 zile petrecute în jungla din Republica Dominicană.

„M-am întors cu ceva probleme de sănătate. Atunci când am leșinat, am fost 100% deshidratată, așa cum au ieșit analizele. Eu n-am dormit 14 nopți cât am stat acolo că auzeam numai foșneli, numai păsări… Doamne, nu știi cum făceam.

După ce am fost eliminată de la Survivor, ce crezi, mă duc la hotel… și nici noaptea aia n-am dormit. Aveam mare șopârlă pe pereți în cameră. Am stat numai pe telefon și vorbeam cu foști concurenți de la Survivor și mi ziceau: ‘Vezi că la hotelul ăla am stat și eu și sub pat era o tarantulă. Am zis că mor. Am făcut atac de panică”, ne-a mai dezvăluit fosta concurentă.

