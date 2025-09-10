Horia Brenciu a scris și un mesaj pe contul de socializare, în care a dezvăluit experiența pe care a trăit-o alături de Toma.

„E din ce în ce mai greu să-i prind într-o poză. Sunt cei mici ai mei, Mina și Toma. Ieri și-au reîntâlnit vechii sau cum e cazul lui Toma, acum, la schimbarea de clasă, noii colegi de an școlar.

A trebuit să ne împărțim. Soția mea s-a dus la Mina și eu am rămas lângă campion. Stând ieri, în clasa lui Toma, mi-a venit o poftă subită de a rămâne la ore… Probabil, elevul din mine nu va dispărea niciodată.

N-a fost să fie 15, ca pe vremea noastră, dar cel puțin a rămas aceeași lună, septembrie. Luni… În timpurile actuale, a învăța și a fi învățat e o dublă provocare. Ea stă atât pe umerii părinților, cât și a profesorilor. Nu fac greșeala de a aplica viața mea de adolescent peste cele ale copiilor mei. Datele prezentului nu rimează deloc cu cele dinainte de ‘89, la niciun capitol. Totusi, un lucru e cert. Ceea ce însămânțăm acum, își va avea rezultatele în viitorul, nu foarte depărtat. Așadar, dragi părinți și stimabili elevi, multă baftă!

PS – și promit poze mai optimiste!”, a scris Horia Brenciu pe contul de socializare.

