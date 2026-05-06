Washingtonul consideră că este aproape de a ajunge la un acord cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru a pune capăt conflictului, a relatat publicația americană Axios, citând doi oficiali americani.

Referința internațională pentru petrol, Brent din Marea Nordului, s-a prăbușit cu aproape 11%, coborând sub 100 de dolari pe baril.

Principalul contract american, West Texas Intermediate, a scăzut cu peste 12%, până sub 90 de dolari pe baril.

Prețurile gazelor în Europa au scăzut, de asemenea, cu 11%.

Această evoluție a susținut piețele de acțiuni, indicele de referință FTSE 100 de la Londra crescând cu 2,3% în jurul prânzului.

În zona euro, piețele de la Paris și Frankfurt au avansat cu aproximativ 3%.

„Știrea (Axios) a alimentat un nou val de optimism că ne îndreptăm în direcția corectă pentru piețele globale de energie, ceea ce susține o mișcare amplă de asumare a riscului”, a declarat strategul de investiții Neil Wilson de la Saxo UK.

„Randamentele obligațiunilor au scăzut, la fel ca dolarul american, pe măsură ce apetitul pentru risc a crescut, în contextul perspectivelor unei încheieri mai rapide a conflictului, esențială pentru reducerea riscurilor inflaționiste”, a continuat el.

Potrivit Axios, cele două părți sunt aproape de a conveni asupra unui „memorandum de înțelegere de o pagină pentru a pune capăt războiului și a stabili cadrul unor negocieri nucleare mai detaliate”.

Publicația a precizat că acordul ar presupune ca Iranul să accepte un moratoriu privind îmbogățirea uraniului, iar Statele Unite să deblocheze miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate.

Se pare că Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Teheranului în următoarele 48 de ore, asupra mai multor puncte-cheie.

„Nimic nu a fost convenit încă, dar sursele au spus că acesta este cel mai apropiat moment de un acord de la începutul războiului”, a adăugat Axios.

În altă ordine de idei, miercuri, indicele bursier Kospi din Seul a crescut cu peste 5%, depășind pentru prima dată pragul de 7.000 de puncte.

Această evoluție a fost susținută de o creștere spectaculoasă a Samsung, ale cărei acțiuni au urcat cu 14,4%, atingând o capitalizare de piață de peste 1.000 de miliarde de dolari, datorită cererii uriașe pentru cipurile sale destinate inteligenței artificiale.

Samsung este a doua companie asiatică, după TSMC, care atinge acest nivel. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 300% în ultimul an, pe fondul boomului inteligenței artificiale care stimulează economia Coreei de Sud.

Yenul s-a apreciat puternic față de dolar, pe fondul a ceea ce se consideră a fi o intervenție a autorităților japoneze pentru a susține moneda aflată sub presiune.

Principalii indicatori în jurul prânzului

  • Petrol Brent din Marea Nordului: în scădere cu 10,8% la 98,04 dolari/baril
  • West Texas Intermediate: în scădere cu 12,5% la 89,51 dolari/baril
  • Euro/dolar: în creștere la 1,1792 dolari, de la 1,1696.
