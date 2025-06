Ioana Ginghină a fost una dintre primele celebrități din România care au acceptat, în urmă cu două decenii, provocarea unui pictorial nud în celebra revistă Playboy. Actrița, cunoscută publicului mai ales din telenovela „Numai iubirea”, a primit o sumă considerabilă pentru apariția sa îndrăzneață și spune că nu a avut rețineri în luarea deciziei.

Deși gestul său a stârnit numeroase reacții, Ioana afirmă astăzi că educația primită în familie a jucat un rol esențial în raportarea sănătoasă la propriul corp. Crescută într-un mediu în care nuditatea nu era asociată cu rușinea, ci cu naturalețea, actrița povestește că a petrecut multe vacanțe pe plaje pentru nudiști în copilărie.

Ioana Ginghină a fost susținută de familie să pozeze în Playboy

Înainte de ședința foto, ea a avut o discuție sinceră cu părinții, inclusiv cu tatăl ei, care a susținut-o și i-a respectat alegerea.

„Nu, dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști. Da, dar să știți că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri. Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme”, a declarat Ioana Ginghină pentru CanCan.

Banii câștigați din pictorialul pentru Playboy nu au fost cheltuiți impulsiv, ci investiți cu grijă. „Mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte”, a mai adăuga Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, invitată la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Actrița Ioana Ginghină este invitata emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, duminica aceasta, de la 23:15, la Kanal D.

A devenit celebră la începutul anilor 2000, odată cu apariția în primele seriale românești de televiziune. De 25 de ani se bucură de aplauze pe scena Teatrului Ion Creangă din Capitală. Este, de asemenea, fondatoarea unui teatru independent pentru copii și tineret.

Carisma, activitatea artistică, dar și poveștile de dragoste au adus-o pe Ioana Ginghină pe primele pagini ale ziarelor. Apariția sa îndrăzneață în Playboy, în urmă cu două decenii, a pus pe jar lumea showbizului autohton, dar și tabloidele vremii.

În prezent, actrița se află la a treia căsătorie și are o fiică.

„Ați ajuns în actorie acolo unde ați visat?”, „Cu cât ați fost plătită pentru pictorialul din Playboy?”, „L-ați iubit sau v-ați folosit de Cove?”, „Ați fost înșelată?”, „Cât i-ați plătit lui Alexandru Papadopol pentru casă?” — acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care Ioana Ginghină va fi invitată să răspundă duminică, de la 23:15, la Kanal D.