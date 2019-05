Ce a făcut Smiley în parcul IOR. „Oameni care intră greu în vorbă”

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Smiley a postat o fotografie în care apare la iarbă verde, în par. Artistul a ales să se relaxeze în parcul IOR din Capitală. despre experiența pe care a trăit-o în parc a povestit pe scurt cântărețul în mediul online.

„Mi-am luat măsuța și am ieșit în parcul IOR să ascult oameni. „Domnu’ Smiley, ce căutați aici? Sunteți în campanie?”

Am stat 4 ore, am vorbit cu zeci de oameni despre: pariuri sportive, cât mai e gazda pe la Costinești, pescuit de crap și știucă, educație, vot, iubire, frizerie, emisiuni, modele, sport… Oameni care intră greu în vorbă, iar apoi nu se mai opresc ?

Un colț de Românie, cum aș vrea să fie toată”, le-a transmis Smiley internauților.

