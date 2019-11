De Andreea Romaniuc Archip,

Gina Pistol are deja experiență cu filmările în străinătate, dar chiar și așa, inventarierea lucrurilor necesare pentru deplasarea în Filipine și Taiwan a reprezentat o adevărată bătaie de cap pentru ea.

Gina va sta două luni în Asia, departe de iubitul ei, Smiley

“De fiecare dată când îmi fac bagajul pentru «Asia Express», mă gândesc nu ce să iau, ci ce să nu mai iau! E foarte greu să îngrămădesc în doar două geamantane ținutele pentru atâtea zile de filmare și toate lucrurile utile de care o femeie are nevoie. Mai și apar pe sticlă! Deci, pe lângă haine, pe care le pregătesc înainte de filmări alături de Eniko Szanto, am produse pentru îngrijirea tenului, a unghiilor, cosmetice, geanta de machiaj plus un portfard pe care îl țin mereu cu mine pe teren, produse de păr, de igienă personală… Nu sunt deloc puține!”, ne-a făcut Gina inventarul.

Se trezește cu două ore înaintea echipei

Dacă atunci când pleacă în concediu prezentatoarea TV este bine organizată cu lucrurile necesare, când vine vorba de o deplasare în scop profesional lucrurile nu mai sunt așa de simple. “De obicei, în vacanțe, nu mă complic foarte mult cu bagajul. Îmi place să îmi iau haine lejere și de multe ori petrec zile în șir fără să mă machiez, însă când filmezi e diferit”, ne-a explicat ea.

Ca să se pregătească în tihnă pentru filmări, Gina Pistol este matinală. “Trebuie să mă trezesc mai devreme în fiecare dimineață ca să mă pregătesc și asta poate însemna cu aproape două ore înainte, căci dimineața eu am ritmul meu. Nu îmi place să fiu pe fugă, îmi place să îmi încep fiecare zi cu o energie bună”.

Orele libere sunt pentru îngrijire și răsfăț

Când programul de muncă este mai relaxat – rar se întâmplă asta -, Gina se răsfață: “În zilele de tranziție, când mai câteva ore libere, prefer să stau să îmi reorganizez bagajul și să-mi fac o zi de spa, dacă se poate numi așa: unghii, o mască de față, puțin timp pentru mine prin care să îmi reîncarc bateriile”.

Cine sunt concurenții din sezonul 3

Echipele care se bat pe premiul de 30.000 de euro pus în joc la “Asia Express” sunt formate, în acest sezon, din chef Sorin Bontea și fostul prezentator “MasterChef” Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Florin Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, bloggerițele Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, make-up artistul Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și protejatul lui, Mario Fresh.