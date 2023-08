Într-o postare pe rețelele de socializare, Amalia Enache a povestit: „Sunt de o săptămâna în Barcelona și nu am făcut nicio poză cu Sagrada Familia sau cu alte obiective. Poate pentru că am mai fost deja de multe ori aici, poate pentru că experiență mea cu Barcelona e foarte legată de câțiva oameni care chiar trăiesc aici”.

„Gălăgia și îmbulzeala buimacă e ca la ieșirea de pe un stadion, doar că sunt fără pauză”

Și a continuat cu nemulțumirile la adresa turiștilor din Barcelona. „Și pentru că stau într-o zonă foarte căutată de turiști, înțeleg mesajul acesta de pe perete, în ciuda banilor pe care îi aduc turiștii: străzile înguste sunt transformate noaptea în pisoare de către turiștii petrecăreți, mirosul devine insuportabil până intră furtunul cu apă dimineață, iar gălăgia și îmbulzeala buimacă e ca la ieșirea de pe un stadion, doar că sunt fără pauză.

Nu știu ce îi transformă pe oameni în felul acesta, dar turismul de azi are un aer puternic de cotropire”, a încheiat prezentatoarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Cum a ajuns George Simion să fie prezentat drept „cel mai tare nume din politica românească” în presa proguvernamentală din Israel. Și ce presiuni se fac pentru strângerea legăturilor cu AUR

Amalia Enache și-a sărbătorit fiica în Barcelona

În urmă cu trei zile, fiica Amaliei Enache a împlinit 7 ani. Vedeta i-a pregătit un tort atipic micuței și i-a făcut o urare pe Instagram. „7 ani sunt perfect așezați pe cea mai bună banana bread abia scoasă din cuptor. Neața!”, a transmis vedeta.

Amalia Enache, despre motivul pentru care a ales o școală privată pentru fiica ei

Pentru Amalia Enache, școala este foarte importantă, astfel că își dorește ce e mai bun pentru copila ei. „În primul rând, eu mă pregătesc psihic, pentru că îmi dau seama că urmează perioada asta în care noi am fost dependente de vacanțe. Una e grădinița.

Pentru mine, școala a fost foarte importantă. Mi se pare că sunt produsul unei munci foarte bune ale mele în școală și atunci pun foarte multă valoare în școală! Pe de altă parte, știu că asta înseamnă multă responsabilitate și cumva că s-a încheiat «Dolce far niente» ăsta, și cumva trebuie să avem niște sarcini.

Recomandări Româncele folosite ca mame-surogat de rețeaua care trafica bebeluși în Grecia, plătite cu 600 de euro pe lună și ținute în case dărăpănate

Și cumva cred că emoțiile sunt mai mari la mine decât la ea, că ei oricum îi place să se joace foarte mult de-a școala, de-a temele, dar încă nu știe despre ce este vorba!”, a declarat Amalia pentru Click!.

„E un sistem privat care urmează programa românească”

Prezentatoarea de la PRO TV nu a ales o școală de stat pentru Alma, ci una privată. Amalia Enache a explicat care sunt motivele pentru care a luat această decizie. „Nu, nu este o școală de stat, din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală.

În România, trebuie la ora 11.00 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiunea reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional!”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie vrea să schimbe România. A ajuns departe, este hulit de mulţi, dar şi iubit

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde a ajuns să trăiască azi fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Perseide 2023. Cum vor fi zodiile influențate de “ploaia de stele”. Noroc pentru 3 nativi

Știrileprotv.ro Autoritățile din Bacău sunt în alertă. Un crater cu diametrul de 20 de metri a apărut misterios în curtea unui localnic

Observatornews.ro Cât costă o garsonieră de 16 metri pătrați, scoasă la vânzare în Cluj-Napoca. "Dacă intră un țânțar la baie trebuie să stai la rând"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Fetița din imagine e acum una dintre cele mai iubite femei din România. O recunoști?