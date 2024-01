Cristina Spătar și soțul ei, milionarul Vicențiu Mocanu, aveau în plan să întâmpine anul 2024 departe de România, tocmai în Dubai. Planurile le-au fost date peste cap, căci prietenii lor le-au propus să îi însoțească la Gura Humorului, să petreacă acolo noaptea dintre ani.

Au acceptat, așa că au sărbătorit Revelionul tradițional, cu preparate românești, la o pensiune. „Am intrat în noul an de la Gura Humorului. A fost o petrecere în stil tradițional, atipică față de ceea ce facem noi de obicei, cu vițel și purceluși la proțap, mâncare românească multă și bună, deja îmi este frică să mă urc pe cântar.

M-am bucurat să am familia alături, pe soțul meu și mulți alți prieteni dragi nouă. Sora mea, Narcisa m-a însoțit, am fost împreună, ne așteaptă de altfel și multe proiecte frumoase împreună. Mă bucur că am reușit să mergem și la Mănăstirea Moldovița unde a fost foarte frumos!

Am petrecut timp de calitate în familie și asta a fost cel mai important pentru că ne-am încărcat pentru ce ne așteaptă în noul an. Urmează multe planuri și proiecte frumoase”, a spus Cristina Spătar pentru Click.

„Măicuțele de acolo m-au impresionat când m-au recunoscut”

Așadar, Cristina Spătar a ales ca în prima zi din 2024 să viziteze mai multe mănăstiri. În multe interviuri ea a declarat că e foarte credincioasă. Acum, la mănăstire, măicuțele au recunoscut-o, fapt care a impresionat-o pe artistă. „Eu merg des la biserică, sunt o fire credincioasă și așa mi-am învățat și copiii.

Încă din prima zi a anului am fost cu familia, cu soțul și cu sora mea la Mănăstirile Voroneț și Moldovița, ne-am rugat și am aprins lumânări! Măicuțele de acolo m-au impresionat când m-au recunoscut și au venit să mă strângă în brațe. Mi-au dat lacrimile! M-am bucurat să văd că lumea mă iubește. Am priză la măicuțe”, a mărturisit Cristina Spătar pentru Viva.ro.

Cristina Spătar duce o viață de lux, după ce s-a căsătorit cu Vicențiu Mocanu

Cristina Spătar este obișnuită să ducă o viață de lux și să fie răsfățată cu cadouri scumpe, însă a avut și o perioadă în care a fost nevoită să își vândă din lucruri pentru a se descurca și cu cei doi copii. După divorțul dureros de Alin Ionescu, vedeta a fost nevoită să locuiască cu chirie și să se descurce singură cu Aida și Albert.

De aproximativ doi ani, Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Vâlcea, care i-a oferit tot ce și-a dorit. Artista a primit cadou un bloc, dar și alte imobile din partea soțului. De asemenea, soțul Cristinei Spătar i-a făcut cadou de Ziua Îndrăgostiților o mașină extrem de scumpă, iar de curând i-a cumpărat o geantă de mii de euro.

Vedeta îi este recunoscătoare partenerului ei pentru tot ajutorul pe care i-l oferă și mulțumește de fiecare dată pentru tot ce face pentru ea. Deși acum are tot ce își dorește, Cristina Spătar nu vrea să renunțe la muzică, pentru că susține că își face meseria cu mult drag.

„Știe cu ce să vină, mereu vine încărcat. Mă bucur că am parte de un Moș care, în fiecare an, e foarte atent. Nu doar de Moș Crăciun, cu fiecare ocazie și fără niciun prilej. E foarte drăguț și atent. Am de toate, să vină cu sănătate. Partea asta cu proiectele muzicale… aș putea să stau acasă, să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta, mi-e tare dragă muzica și îmi doresc să fac proiecte”, a spus cântăreața, potrivit Antena Stars.

