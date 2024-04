În vârstă de 39 de ani, Daiana Anghel a debutat pe micul ecran când avea doar 21 de ani, la Tele 7 Deva, iar în scurt timp era deja prezentatoare la Antena 1 Deva. Între 2005 şi 2007, Daiana Anghel a continuat cu Antena 3, între 2007 și 2008 cu sport.ro, între 2009 și 2011 cu Antena, iar în final, între 2011 și 2012, cu postul Kanal D, urmând ca în 2012 să renunțe la televiziune.

Într-un interviu pentru Cancan, vedeta a rememorat cum a fost perioada când lucra la sport.ro, din trustul Pro TV, după ce fusese prezentatoare la Antena 3. „Nici în Pro TV nu am avut cea mai ușoară viață, acolo am dat de alte situații. Imaginea pe care încercau să mi-o creeze, nu cei din redacție, cât persoana responsabilă din departamentul de PR, nu era ceva ce eu îmi doream pentru mine și pentru viitorul meu, această bimbo de la sport care este superdisponibilă și e cam tută ea, așa, este superaccesibilă.

Daiana Anghel: „Nu există nicio decizie la nivel profesional pe care să o regret”

Nu era ceva ce îmi doream, nu am fost niciodată genul care să vrea să fie așa în atenția publicului și să-și facă așa imagine. Nu mă reprezintă, în primul rând, ca fire, ca fel de a fi, să mă duc să mă chiloțăresc prin ziare și pe la televizor.

Nu mă mai simțeam confortabil, pentru mine, televiziunea în momentul ăla nu mai era ce ar fi trebuit să fie. Am avut o ocazie foarte bună să mă retrag și nu am stat pe gânduri. Simt și când este cazul să marșez, simt și când este cazul să bat în retragere. Dacă stau să mă gândesc în urmă, nu există nicio decizie la nivel profesional pe care să o regret și care să nu fi dus la ceva mai bun”, a spus ea.

Ulterior, ea a revenit la Antena 1, unde a muncit timp de doi ani. Din 2011 și până în 2012 a fost la Kanal D. Apoi a decis să se retragă din televiziune. „Când am plecat din Kanal D, am zis că nu mai vreau s-o fac. Ar fi trebuit să-mi încalc niște principii pe care nu le-aș încălca niciodată, pentru nimic în lume. Poate doar dacă ar trebui să depindă viața mea de asta sau ar fi vreun război.

„Nu aș face niște lucruri care pe mine nu mă reprezintă”

Ar fi trebuit să-mi încalc niște principii pe care nu le-aș încălca pentru nimic în lume, din punct de vedere profesional. Nu aș face niște lucruri care pe mine nu mă reprezintă, doar pentru un post. Dacă sunt ținută pe un post, sunt ținută pentru că sunt cea mai bună și pentru că merit.

La momentul respectiv eram cea mai bună și din acest punct de vedere n-am avut nicio îndoială, însă mai departe nu m-aș mai fi simțit confortabil. Iar pentru mine, televiziunea, la acel moment, se confirma că nu mai este ceea ce era atunci când eu îmi doream din tot sufletul să fac carieră în acest domeniu. Nu mă mai regăseam și am zis că e cazul să ne despărțim prietenește!”, a mai spus ea.

În prezent, fosta prezentatoare de știri Daiana Anghel e influencer. Ea locuiește împreună cu soțul ei, chef Sorin Gonțea, într-o casă superbă din Brașov.

