Recent, o familie din Turcia s-a cazat în garsoniera pe care Dorian Popa o închiriază în București. Un influencer de pe TikTok i-ar fi ajutat pe aceștia să ajungă chiar în locuința deținută de artist. Ulterior, pe rețelele de socializare, multe clipuri au apărut în care familia îl acuza pe Dorian Popa că le-ar fi cerut bani în plus, cu 100 de lei mai mult.

Spuneau că ei au lăsat curățenie în garsoniera acestuia, dar cu toate acestea au fost nevoiți să plătească bani în plus. Dorian Popa reacționează și spune că situația nu a stat așa, firma care se ocupă de garsoniera lui a constatat că mai multe role de hârtie, saci de gunoi lipsesc, așa că li s-a cerut 100 de lei în plus.

Tot chiriașii au mărturisit că s-ar fi așteptat la un buchet de flori din partea lui Dorian Popa, pentru mămica singură care a părăsit Turcia după cutremur, scrie Spynews.

„Eu am pe cineva care se ocupă de această garsonieră, pentru că, evident, nu aș putea să am timp să mă ocup eu. Persoana care se ocupă este extrem de educată, iar mesajul pe care l-a trimis acestor clienți a fost cât se poate de diplomat. Da, într-adevăr, sunt unii clienți care, în urma lor, lasă uragan, dar asta nu este treaba mea și nu pot să schimb omenirea.

Cei care lucrează în domeniul hotelier sunt absolut sigur că mă înțeleg foarte bine. Nu puține au fost materialele în presă, dar și la TV, vizavi de distrugerile pe care oamenii le lasă în urmă. Eu nu am contact cu clienții, pentru că nu este normal, am încredere totală în cel care se ocupă”, a declarat Dorian Popa.

Totodată, cântărețul a mai explicat că el nu poate trece peste distrugerile din garsonieră, mai ales că a investit 60.000 de euro în garsoniera ei. „Omul mi-a spus care au fost daunele, având în vedere că costul unor astfel de daune pe platformele pe care este închiriată garsoniera este mult mai mare, băiatul a considerat că suma de nici mai mult, nici mai puțin de 20 de euro, pentru distrugerile pe care ei le-au făcut, pe lângă ceea ce au furat.

Ei au furat niște lucruri, le-au spus doar pe acelea, și am înțeles că eu, în urma furtului, trebuia să le trimit niște flori. Oamenii cred că dacă ai bani trebuie să închizi ochii la toate lucrurile rele care se întâmplă în jurul tău. Eu nu consider așa ceva. Îmi pare rău că oamenii au ajuns să fure hârtie igienică și produse de curățat pardoseala, eu am făcut acea garsonieră cu tot sufletul meu, iar suma investită acolo a fost 60.000 de euro, doar pentru renovare”, a mai explicat Dorian Popa pentru spynews.ro.

Câți bani câștigă Dorian Popa cu garsoniera din București

Dorian Popa a locuit până acum câțiva ani într-o garsonieră din sectorul 3 din București. Din 27 mai 2022, artistul și-a scos locuința la închiriat în regim hotelier. În aproximativ o lună și jumătate, Dorian Popa a câștigat 2.500 de euro din garsoniera pe care a scos-o la închiriat.

„Au venit deja 15 clienți, fraților. (…) Este muncă serioasă și legală. Până acum, prin intermediul Booking, garsoniera a realizat nici mai mult, nici mai puțin de 2.500 de euro într-o lună și un pic de subînchiriere sau închiriere în regim hotelier. Se pare că al nostru calcul de a nu o da în chirie lunară a fost extrem de reușit, de bun augur”, a spus el pe YouTube, în vara lui 2022.

O noapte de cazare în garsoniera lui Dorian Popa costă 643 de lei.

