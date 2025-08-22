Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția Elena a născut. Nici nu plecase bine de la spital

Ianis Hagi, proaspăt tătic, a avut parte de o surpriză neașteptată după ce și-a vizitat soția la spital. Fotbalistul a fost oprit de Poliție pentru un control de rutină, chiar în momentul în care părăsea unitatea medicală.

Întâlnirea cu oamenii legii

Paparazzii Spynews au surprins momentul în care Ianis Hagi a fost oprit de polițiști. Vezi AICI imaginile. Fotbalistul a dat dovadă de calm și cooperare, urmând toate instrucțiunile primite. Un aspect demn de menționat este faptul că Hagi purta centura de siguranță, demonstrând responsabilitate în calitatea sa de proaspăt tată.

„El le-a prezentat polițiștilor actele cerute spre verificare, iar apoi a așteptat liniștit în mașină pentru a fi lăsat să își continue drumul”, sursa citată. Controlul a durat doar câteva minute, după care Ianis a fost lăsat să-și continue drumul.

A devenit tătic pentru prima oară

Pe 20 august, Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Sursa citată menționează că fotbalistul a fost văzut părăsind spitalul unde soția sa a născut, îmbrăcat lejer într-un tricou alb și pantaloni maro. Chiar și în aceste momente importante, Hagi și-a făcut timp pentru fani.

Înainte de a se urca în mașină, el a acceptat să facă o fotografie cu o susținătoare. În ciuda interesului public, cuplul Hagi păstrează discreția în ceea ce privește detaliile despre bebeluș. Numele copilului nu a fost dezvăluit încă. Este de remarcat că Ianis și Elena au reușit să țină sarcina secretă până în luna februarie, când deja era într-un stadiu avansat.

Această experiență demonstrează că viața unui fotbalist celebru poate fi plină de surprize, chiar și în momentele cele mai personale.

