Ceea ce trebuia să fie o perioadă de relaxare s-a transformat rapid într-un lucru neplăcut: Roxana Șerbănescu a luat o bacterie și a ajuns în spital!

„Azi dimineață m-am externat, după două zile mai puțin bune și s-a decis să merit o plimbare pe continent. Suntem în mijlocul Africii, într-o sărăcie lucie. Și nu zic eu că sunt detector de prețuri scumpe sau de locuri drăguțe, dar tocmai am găsit un loc unde te poți coafa sau tunde decent, pe scaune aurii. Ce ziceți de asta? Mi-e foarte drag”, a spus iubita lui Cătălin Cazacu pe rețelele de socializare.

Contactat de jurnaliștii de la Spynews, fostul prezentator de la Antena Stars a dezvăluit că, deși au trecut prin momente de panică, totul s-a terminat cu bine după două zile.

„O bacterie a fost pe insulă, pe aia a luat-o. Partea bună este că, după două zile de spitalizare și internare, bacteria a zis: «Bă, eu nu mai stau aici, că nu-i treabă»! Și a plecat. Se simte bine acum. Ideea este în felul următor: a stat două zile în spital. Contrar majorității așteptărilor mele, spitalul arată genial. Adică eu nu știu, în momentul de față, un spital în București unde să mă duc să fie totul atât de perfect. De la doctori, de la cum arată, de la curățenie, de la tot ce înseamnă îngrijire.

Acum, nu știu dacă bacteria a fugit după două zile sau pur și simplu medicii au făcut minuni. Ideea este că e bine, a supraviețuit. Se întâmplă chestia asta în Africa, e o altă lume, e normal ca la un moment dat să iei anumite chestii cu care corpul tău nu este obișnuit, dacă ai trăit toată viața, cum zic, în puf”, a spus Cătălin Cazacu pentru sursa citată.

