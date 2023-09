Radu Palaniță a intrat în atenția publicului larg în anul 2020, când a câștigat emisiunea „Românii au talent”, de la Pro TV. Mecanicul auto s-a bucurat de succes după ce a ieșit învingător în show-ul de talente, a renunțat la cariera lui și s-a dedicat muzicii.

Cântă la diverse evenimente private, susține și concerte, chiar în aprilie a avut o cântare, la un restaurant din București. Înainte de a ajunge acolo, acesta a trecut printr-o întâmplare neașteptată, când a accidentat o femeie.

„O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic”

Invitat în podcastul lui Adrian Artene, acesta a povestit: „N-am păcătuit. Într-un fel, ba da, e vina mea pentru că aveam un spectacol, pe 6 aprilie, la Berăria H, mă grăbeam să ajung un pic mai devreme și am luat-o pe o străduță lăturalnică să ajung la Piața Muncii. O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic, doar că mi-a rupt oglinda din dreapta, eu, atunci, probabil și cu spectacolul și cu ce se întâmplase, am zis: OK, vă duc eu la spital”, a spus el.

Ulterior, Radu Palaniță s-a ales cu dosar penal pentru că a părăsit locul accidentului. „Am sunat un doctor la Floreasca, era în drum, s-o preia, am lăsat-o pe mâinile doctorului, m-am dus mai departe să-mi fac treaba la spectacol și, după, pe 11 parcă, m-au sunat cei de la Brigada Rutieră să trec pe la ei să le predau permisul și… dosar penal.

Deci mie nu mi-a venit să cred cum a rămas: părăsirea locului accidentului. Pentru că n-am anunțat pe nimeni. Eu am luat-o pe femeie și am dus-o la spital, dar n-am anunțat Poliția”, a mai mărturisit artistul, care regretă întâmplarea.

Lui Radu Palaniță îi pare rău de întâmplarea neplăcută, dar și de modul cum a reacționat, că nu a anunțat autoritățile. „E OK, ea n-a avut nimic. A avut niște contuzii la cot și la genunchi. N-a avut nimic, dar simțul civic a funcționat. O iau și o duc la spital, dar mai departe…

Și la spital eu trebuia să zic: Sunt cutare, numărul mașinii și na. Am înțeles că după mă întorcea Poliția la locul accidentului să măsoare, să… Aici am greșit, da. Nu mi-a funcționat mintea pentru câteva secunde. Cu toate că numărul mașinii mele e 112′, a mai povestit Radu Palaniță.

Ce a făcut Radu Palaniță cu banii câștigați la „Românii au talent”

Banii de la „Românii au talent” i-a cheltuit deja. „Mi-am cumpărat o casă, pentru că locuiam cu chirie. Am investit în ceea ce înseamnă scule, cum le spunem noi, datorită meseriei. Pentru că știam că asta voi face de acum înainte și voi avea nevoie de așa ceva. Mi-am ajutat apropiații cu cât am putut. Nu au fost foarte mulți, dar au fost suficienți ca să pot să pornesc în această nouă viață”, a mai dezvăluit pentru Playtech Radu Palaniță, care e ajutat în cariera sa de două nume mari din industria muzicală.

„Ovidiu Komornyik. Ne-am împrietenit după. Nimeni nu a știut de mine, dinainte, meseria mea de bază era de mecanic auto, eu stând sub mașini și reparându-le, necântând deloc. Îi mulțumesc din suflet lui Ovidiu pentru mâna de ajutor pe care mi-a întins-o și pentru sfaturile pe care mi le dă în acest domeniu, ne știam doar prin prisma telespectatorului sau a ascultătorului.

Și, de asemenea, și domnul profesor Adrian Daminescu. Și cu el sunt în relații foarte bune. Ei sunt cei mai importanți oameni pentru mine din această industrie. Și consider că suntem prieteni”, a mai declarat el.

Întrebat dacă mai repară mașini, Radu Palaniță a explicat că este mecanic auto acum doar pentru mașina lui personală. „Acum nu se mai poate, pentru că nu-mi mai permite timpul. Dar, ca să nu uit cum e ca mecanic auto sau munca fizică, atunci când am nevoie, la mașina mea, repar la ea”, a încheiat el.