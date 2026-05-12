„Litoralul pentru toţi” revine în 2026 cu tarife de la 42 de lei pe noapte

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a anunţat lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social „Litoralul pentru toţi”, dedicat vacanţelor pe litoralul românesc în extrasezon.

Programul, susţinut integral de mediul privat prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, este una dintre cele mai longevive iniţiative din turismul intern şi are ca scop creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate.

Potrivit FPTR, ediţia din acest an se desfăşoară în perioada 3 mai – 21 iunie 2026 şi include unităţi de cazare de 2, 3 şi 4 stele din staţiunile de pe litoralul românesc.

Reprezentanţii federaţiei au precizat că interesul turiştilor s-a văzut încă din primele zile după lansare, în special pentru hotelurile care oferă facilităţi precum piscine interioare încălzite şi centre spa.

„Litoralul românesc este o destinaţie completă, potrivită pentru relaxare, agrement, plimbări, gastronomie şi tratament”, au transmis reprezentanţii FPTR, potrivit News.ro.

Cât costă cazarea în Eforie, Mamaia, Venus sau Costinești

În cadrul programului sunt disponibile oferte variate, adaptate mai multor categorii de turişti şi bugete.

În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 253 de lei pentru pachete all inclusive.

În Neptun-Olimp, preţurile încep de la 48 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 256 de lei pentru all inclusive.

În Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei pentru cazare fără masă, 102 lei cu mic dejun şi 261 de lei pentru all inclusive.

În Mamaia, preţurile încep de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cu mic dejun şi 275 de lei pentru all inclusive.

În Jupiter, turiştii pot găsi oferte de la 71 de lei pentru cazare fără masă, 157 de lei pentru demipensiune şi 223 de lei pentru all inclusive.

În Venus, tarifele pornesc de la 83 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei pentru mic dejun şi 256 de lei pentru all inclusive.

În Saturn, preţurile încep de la 88 de lei pentru cazare fără masă şi ajung la 286 de lei pentru all inclusive.

În Costineşti, tarifele pornesc de la 94 de lei pentru cazare fără masă şi 291 de lei pentru all inclusive.

Cele mai ridicate tarife din program sunt în Mamaia Nord, unde preţurile încep de la 122 de lei pentru cazare fără masă, 160 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 318 lei pentru all inclusive.

FPTR: Tarifele sunt similare celor de anul trecut

Reprezentanţii FPTR au precizat că preţurile practicate în această ediţie sunt similare celor din primăvara anului trecut, iar în unele cazuri chiar mai mici.

Potrivit organizaţiei, programul include pentru prima dată, într-un număr mai mare, unităţi de cazare de până la 5 stele, ceea ce arată diversificarea ofertelor disponibile pentru turişti.

FPTR estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la această ediţie, punând la dispoziţie aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Pachetele pot fi plătite şi cu vouchere de vacanţă

Preşedintele FPTR, Dragoş Răducan, a declarat că programul reprezintă un exemplu de iniţiativă privată care sprijină turismul intern şi oferă românilor posibilitatea de a merge la mare la tarife reduse.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor şi tuturor turiştilor care preferă vacanţele în extrasezon, iar pachetele turistice pot include cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilităţi suplimentare, în funcţie de hotelul ales.

FPTR recomandă rezervarea din timp, în condiţiile în care locurile sunt limitate, iar pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă, în funcţie de condiţiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau partener de vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE