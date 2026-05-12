„Litoralul pentru toţi” revine în 2026 cu tarife de la 42 de lei pe noapte

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a anunţat lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social „Litoralul pentru toţi”, dedicat vacanţelor pe litoralul românesc în extrasezon.

Programul, susţinut integral de mediul privat prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, este una dintre cele mai longevive iniţiative din turismul intern şi are ca scop creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate.

Potrivit FPTR, ediţia din acest an se desfăşoară în perioada 3 mai – 21 iunie 2026 şi include unităţi de cazare de 2, 3 şi 4 stele din staţiunile de pe litoralul românesc.

Reprezentanţii federaţiei au precizat că interesul turiştilor s-a văzut încă din primele zile după lansare, în special pentru hotelurile care oferă facilităţi precum piscine interioare încălzite şi centre spa.

„Litoralul românesc este o destinaţie completă, potrivită pentru relaxare, agrement, plimbări, gastronomie şi tratament”, au transmis reprezentanţii FPTR, potrivit News.ro.

Cât costă cazarea în Eforie, Mamaia, Venus sau Costinești

În cadrul programului sunt disponibile oferte variate, adaptate mai multor categorii de turişti şi bugete.

  • În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 253 de lei pentru pachete all inclusive.
  • În Neptun-Olimp, preţurile încep de la 48 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 256 de lei pentru all inclusive.
  • În Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei pentru cazare fără masă, 102 lei cu mic dejun şi 261 de lei pentru all inclusive.
  • În Mamaia, preţurile încep de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cu mic dejun şi 275 de lei pentru all inclusive.
  • În Jupiter, turiştii pot găsi oferte de la 71 de lei pentru cazare fără masă, 157 de lei pentru demipensiune şi 223 de lei pentru all inclusive.
  • În Venus, tarifele pornesc de la 83 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei pentru mic dejun şi 256 de lei pentru all inclusive.
  • În Saturn, preţurile încep de la 88 de lei pentru cazare fără masă şi ajung la 286 de lei pentru all inclusive.
  • În Costineşti, tarifele pornesc de la 94 de lei pentru cazare fără masă şi 291 de lei pentru all inclusive.

Cele mai ridicate tarife din program sunt în Mamaia Nord, unde preţurile încep de la 122 de lei pentru cazare fără masă, 160 de lei pentru cazare cu mic dejun şi 318 lei pentru all inclusive.

FPTR: Tarifele sunt similare celor de anul trecut

Reprezentanţii FPTR au precizat că preţurile practicate în această ediţie sunt similare celor din primăvara anului trecut, iar în unele cazuri chiar mai mici.

Potrivit organizaţiei, programul include pentru prima dată, într-un număr mai mare, unităţi de cazare de până la 5 stele, ceea ce arată diversificarea ofertelor disponibile pentru turişti.

FPTR estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la această ediţie, punând la dispoziţie aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Pachetele pot fi plătite şi cu vouchere de vacanţă

Preşedintele FPTR, Dragoş Răducan, a declarat că programul reprezintă un exemplu de iniţiativă privată care sprijină turismul intern şi oferă românilor posibilitatea de a merge la mare la tarife reduse.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor şi tuturor turiştilor care preferă vacanţele în extrasezon, iar pachetele turistice pot include cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilităţi suplimentare, în funcţie de hotelul ales.

FPTR recomandă rezervarea din timp, în condiţiile în care locurile sunt limitate, iar pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă, în funcţie de condiţiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau partener de vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.RO
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
GSP.RO
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Într-un sat din România, unul din trei locuitori are ajutor social: „Fiecare familie are câte 4-5 până la 10 copii”
Știri România 08:06
Într-un sat din România, unul din trei locuitori are ajutor social: „Fiecare familie are câte 4-5 până la 10 copii”
Motorina se ieftinește a cincea zi consecutiv, marți, 12 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:00
Motorina se ieftinește a cincea zi consecutiv, marți, 12 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
Fanatik.ro
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 mai
Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Stiri Mondene 11 mai
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
ObservatorNews.ro
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax.ro
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! Părinții, sfâșiați de durere, cer să li se facă dreptate
KanalD.ro
Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! Părinții, sfâșiați de durere, cer să li se facă dreptate

Politic

Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Politică 11 mai
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Data la care Nicușor Dan poate începe consultările oficiale cu partidele pro-europene pentru un nou premier și când este așteptată decizia
Politică 11 mai
Data la care Nicușor Dan poate începe consultările oficiale cu partidele pro-europene pentru un nou premier și când este așteptată decizia
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce spune Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul afirmă fără ezitare: ”În 30 de ani dispar”
Fanatik.ro
Ce spune Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul afirmă fără ezitare: ”În 30 de ani dispar”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea