Curse directe Iași – Milano Malpensa și Pisa

Compania Wizz Air a anunţat introducerea a două noi rute operate de pe Aeroportul Internațional Iași în cursul acestei luni, potrivit conducerii aeroportului.

Noile destinaţii sunt Milano Malpensa şi Pisa, zboruri ce ar urma să devină operaţionale din această lună.

Directorul Aeroportul Internațional Iași, Romeo Vatră, a declarat că Aeroportul din Iaşi se numără printre puţinele din România unde nu au fost înregistrate curse anulate.

El a precizat, însă, că situaţia din Orientul Mijlociu afectează temporar activitatea unor zboruri.

Potrivit lui Romeo Vatră, cursele către Dubai şi Tel Aviv sunt suspendate temporar, nu anulate.

„Deocamdată, situaţia din Orientul Mijlociu ne afectează prin suspendarea zborurilor către Dubai şi Tel Aviv. Atenţie, zic suspendare, nu zic anularea curselor. Ne dorim să revenim la aceste curse cât mai repede, în condiţiile în care acest conflict îşi va găsi o finalizare cât mai repede”, a declarat Romeo Vatră, conform publicației Radio Iași.

WizzAir şi RyanAir operează în prezent zboruri de la Iaşi către Milano-Bergamo.

Anul trecut, 2,24 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul din Iaşi, în creştere uşoară faţă de 2024, când au fost înregistraţi 2,19 milioane de călători.

