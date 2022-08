Fosta prezentatoare de la Antena Stars e acum agent imobiliar în Londra. La început, englezii au privit-o cu suspiciune mai ales când spunea că este româncă. „Viața este foarte frumoasă, pentru că m-am linștit foate tare de când m-am mutat aici acum 2 ani de zile. În România aveam o viață extrem de agitată și, când m-am mutat aici, știam exact ce vreau să fac, știam că vreau să devin agent imobilar, era un vis de-al meu neîmplinit.

Făceam asta și în România, dar nu știa nimeni în afară de vecinii mei. «Microbul» ăsta l-am avut mereu, de micuță, am învățat mai bine să fac asta odată ce m-am mutat în Londra. Afacerea merge foarte bine, din fericire. Nu mă așteptam, pentru că eu am intrat printr-o agenție englezească, una dintre cele mai bune. Am învățat multe pentru că am practicat mult”, a mărturisit Rocsana Marcu, care a făcut multe cursuri pentru a se specializa.

„Am făcut toate cursurile ca să devin agent, am dat toate examenele, le-am luat pe toate cu brio. Dar practica m-a ajutat. Mi s-a părut foarte greu la început, pentru că majoritatea vânzătorilor aveau o părere destul de proastă despre nația noastră, din păcate, și cam toți te întreabă de la început de unde ești. Chiar dacă susțin că nu-s rasiști, cam sunt. A trebuit să demonstrez că sunt bună în ce fac. Toți cei care mi-ai dat casele spre vânzare mi-au lăsat și cheile, au avut încredere în mine totală”, a mai explicat ea.

Rocsana Marcu nu este doar agent imobiliar, ea mai are și o afacere prin care recrutează forță de muncă în domeniul medical și, totodată, ea mai organizează și evenimente la care obișnuiește să cânte.

„În timpul săptămânii sunt agent imobiliar și mai am o slujbă în domeniul recrutării, pentru că eu am avut firma de recrutare filipineze în România. Am două fete care lucrează pentru mine, recrutez forță de muncă în continuare în domeniul medical. M-am axat pe medici și asistente medicale, acum recrutez și din România și asta chiar nu am mai spus-o până acum. De asemenea, recrutez studenți pentru universitățile din Anglia, cele mari. Am o viață plină, agitată și iubesc ceea ce fac.

Cânt în continuare, pentru că în weekenduri organizez evenimente pentru români, am câteva locații, iar în afară de evenimente merg pe unde am petreceri, nunți, botezuri sau petreceri de firmă. Le organizez și mai fac un program de o oră de cântat”, a încheiat ea.

Cât a locuit în România, Rocsana Marcu a fost prezentatoare la Antena Stars. Ea e și cântăreață.

